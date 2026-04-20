México analiza invertir en Cuba tras apertura económica del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de México analiza diversas posibilidades de inversión y desarrollo en Cuba, en el contexto de la reciente apertura económica impulsada por el gobierno de la isla.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que, además de la cooperación humanitaria que México mantiene con Cuba, se han iniciado trabajos para establecer acuerdos comerciales y explorar oportunidades en sectores estratégicos.

“Estamos viendo qué posibilidades de desarrollo hay; se está trabajando con Amexcid, pero también con la Secretaría de Hacienda y otras instituciones del gobierno”, señaló.

Amexcid coordina ayuda humanitaria

Sheinbaum destacó que una parte fundamental de la relación bilateral se mantiene a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), la cual ha encabezado el envío de ayuda humanitaria a la isla.

Reconoció el trabajo de la titular del organismo, quien ha mantenido contacto constante con autoridades cubanas para facilitar la entrega de apoyos.

“Amexcid es la agencia de cooperación de México con otros países… se ha encargado de todo el envío de ayuda humanitaria, tanto alimentos como otros insumos que requiere el pueblo cubano”, explicó.

Asimismo, detalló que ya existe presencia operativa de la agencia en Cuba, lo que ha permitido agilizar la distribución de estos apoyos.

Apertura económica abre nuevas oportunidades

La mandataria subrayó que el reciente proceso de apertura económica en Cuba ha generado nuevas condiciones para la inversión extranjera, incluyendo la participación de empresas privadas y esquemas de cooperación mixta.

“Cuba abrió su economía… ahora han decidido abrir todavía más, lo que significa que puede haber inversiones de empresas privadas o de cooperación con empresas mixtas”, afirmó.

En este sentido, México busca identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la relación económica entre ambos países.

Sheinbaum indicó que el análisis de estas posibles inversiones se realiza de manera coordinada entre diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Hacienda, además de otras instituciones vinculadas al desarrollo económico.

“Estamos trabajando con ellos en varios temas… y viendo qué posibilidades hay para apoyar más, pero también en todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales”, añadió.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal evitó dar mayores detalles sobre los proyectos en curso, al señalar que aún se encuentran en fase de análisis.

Comentarios