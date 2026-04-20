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Comité Técnico entregará este lunes quintetas para elección: INE

Señalan opacidad, respuestas deficientes y posible incumplimiento a fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

  • 20
  • Abril
    2026

El proceso para elegir a tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) avanza a su etapa final, con aspirantes que, pese a errores en entrevistas y uso incompleto de su tiempo, lograron colocarse entre los finalistas.

El Comité Técnico de Evaluación deberá entregar este lunes las quintetas, listas de cinco candidatos, que serán enviadas a la Cámara de Diputados para la designación final, prevista a más tardar esta semana.

Diversos perfiles que avanzaron en el proceso fueron señalados por evadir preguntas, trabarse en sus respuestas o incluso dejar sin utilizar más de la mitad del tiempo asignado durante sus entrevistas.

Entre los casos mencionados están María Fernanda Romo Gaxiola y Armando Ambriz Hernández, quienes no agotaron su tiempo, así como Arturo Chávez, quien respondió fuera de contexto a cuestionamientos clave.

Pese a ello, el Comité no ha detallado los criterios que permitieron a estos aspirantes superar el filtro de idoneidad, el cual contempla experiencia electoral e imparcialidad.

Integración de quintetas, en la mira

De los 50 perfiles mejor evaluados, 15 serán seleccionados para conformar tres quintetas. Una integrada solo por hombres, otra por mujeres y una tercera que podría ser mixta.

De esta última dependerá si se mantiene la mayoría femenina en el Consejo General o se abre espacio a un hombre.

Sin embargo, el proceso enfrenta un nuevo obstáculo legal.

El consejero electoral Óscar Daniel Rodríguez impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la lista de finalistas, al acusar que el Comité Técnico incumplió una orden judicial sobre acciones afirmativas.

De acuerdo con el recurso, cada quinteta debía incluir al menos una persona perteneciente a grupos históricamente vulnerados. No obstante, el Comité solo contempló a dos perfiles bajo esta categoría, lo que impediría cumplir la disposición en una de las ternas.

“El incumplimiento vulnera derechos individuales y colectivos de quienes forman parte de estos grupos”, señaló Rodríguez, quien advirtió exclusión injustificada en el proceso.

Las quintetas deberán darse a conocer este lunes, mientras que la Cámara de Diputados votará, a más tardar el miércoles, a las tres nuevas consejerías del INE, quienes ocuparán el cargo por nueve años y tendrán bajo su responsabilidad la organización de la elección federal de 2027.


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