Declara Querétaro estado de emergencia en municipios por lluvias

El gobierno de Querétaro declaró oficialmente estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, tras las precipitaciones atípicas

El Gobierno del Estado de Querétaro declaró oficialmente el estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, tras las precipitaciones atípicas registradas el pasado 22 de agosto, que provocaron afectaciones severas en zonas urbanas y rurales.

El decreto fue emitido por el titular del Poder Ejecutivo estatal, con el objetivo de permitir una atención coordinada entre los tres órdenes de gobierno ante los daños ocasionados a la salud, integridad, patrimonio y entorno de la población.

Según el documento, las lluvias intensas caídas en cuestión de horas provocaron encharcamientos severos, anegamientos, crecientes súbitas, afectaciones a viviendas, vialidades, servicios públicos, transporte y equipamiento estratégico, lo que representó un riesgo directo para la vida y seguridad de los habitantes.

“Las intensidades de estos eventos exigen una atención urgente y coordinada por parte de las autoridades para mitigar sus consecuencias, reforzar la resiliencia de las comunidades y proteger la vida e integridad de la población”, señala el decreto.

Como parte de las acciones inmediatas, se instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil a elaborar diagnósticos de riesgo, mapas de lluvias y estrategias preventivas ante futuras inundaciones.

Asimismo, se impulsarán jornadas comunitarias de limpieza, retiro de basura en alcantarillas y drenes, y se implementarán operativos de vigilancia activa en zonas críticas.

El decreto también exhorta a los gobiernos municipales a colaborar estrechamente con las autoridades estatales y federales en la aplicación de medidas de emergencia, la difusión de información sobre zonas de riesgo y rutas de evacuación, así como en la rehabilitación de infraestructura pluvial y vialidades.


