Defiende Presidencia aprobación parcial del 'Plan B' electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la aprobación parcial del llamado "Plan B" de la reforma electoral, destacando que su eje central es reducir privilegios y reorientar el gasto público.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que los cambios aprobados buscan evitar que recursos públicos se destinen a beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos legislativos.

Recorte a privilegios en organismos electorales

Sheinbaum explicó que uno de los puntos más relevantes es la eliminación de gastos considerados excesivos, como seguros de gastos médicos mayores, bonos y percepciones por encima de lo permitido.

“Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

También recordó que los funcionarios deberán ajustarse al principio constitucional de no ganar más que la Presidencia.

Menos gasto en congresos y municipios

El "Plan B" también incluye medidas para reducir el tamaño de los gobiernos locales y sus presupuestos.

Entre ellas, limitar el número de regidores en municipios, con un máximo de 15, y evitar el crecimiento de estructuras administrativas innecesarias.

Asimismo, se estableció que los congresos estatales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto de cada entidad.

“El recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que los recursos que se liberen con estos ajustes serán redirigidos a sectores prioritarios como salud, educación y programas sociales.

“Esos ahorros van a ser destinados a salud, a educación, a programas de bienestar”, dijo.

Revocación de mandato, el punto que no avanzó

Uno de los aspectos que no logró aprobarse fue la modificación a la revocación de mandato, que buscaba ampliar su aplicación a distintos momentos del sexenio.

Sheinbaum consideró que la negativa respondió a intereses políticos.

“Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta… fueran a tener más votos algunos partidos que otros”, señaló.

Desde su perspectiva, no existían argumentos sólidos para rechazar esta propuesta.

Por otra parte, lamentó que tanto partidos de oposición como algunos aliados votaran en contra de ciertos puntos clave.

“Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado”, expresó.

No obstante, insistió en que lo más importante, la reducción de privilegios, sí logró avanzar en el Congreso.

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