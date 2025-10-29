Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) de cancelar 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que se trata de una medida unilateral e injustificada.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Añadió que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a solicitar una reunión urgente con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Transporte estadounidense para revisar los motivos de la cancelación.

“México no es piñata de nadie”

Sheinbaum sugirió que la medida podría tener motivaciones políticas o económicas, orientadas a favorecer a las aerolíneas estadounidenses.

“Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras. México no es piñata de nadie”, advirtió.

Recordó que México mantiene una relación de respeto y cooperación con Washington, incluso durante el gobierno de Donald Trump, y subrayó que las diferencias deben resolverse “mediante el diálogo y con base en criterios técnicos, no políticos”.

Reunión con aerolíneas mexicanas

La titular del Poder Ejecutivo federal, anunció que el viernes se reunirá con Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus para definir una estrategia conjunta frente a las restricciones impuestas por el USDOT.

Explicó que las cancelaciones afectan solo los nuevos vuelos programados y no las operaciones actuales.

“Por ejemplo, hoy entraba en operación uno que ya estaba acordado desde el AIFA hacia ciudades de Estados Unidos. Lo que plantean es que los nuevos vuelos no operen”, detalló.

De acuerdo con el comunicado del USDOT, la resolución se basa en el traslado de operaciones de carga del AICM al AIFA y en la distribución de “slots” (horarios de despegue y aterrizaje).

Sheinbaum aclaró que ambos puntos ya fueron respondidos por México y que “la decisión de mover la carga al AIFA fue soberana y por razones de seguridad aérea”.

“El AICM estaba saturado y ponía en riesgo a los pasajeros, en el AIFA las empresas tienen más espacio, más seguridad y mejores condiciones”, dijo.

Incluso, aseguró que empresas estadounidenses de carga operan con satisfacción desde el AIFA.

Por otra parte, la mandataria también informó que instruyó a Andrea Marván, titular de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), a realizar un análisis sobre si la decisión estadounidense afecta la competencia entre aerolíneas.

“Le pedí a Andrea Marván que hiciera un análisis para soportar los argumentos de que no se está violentando la competencia. Lo decimos con toda certeza, México no es piñata de nadie”, reiteró.

EUA suspende rutas aéreas desde el AIFA y el AICM

Cabe recordar que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunció el martes la suspensión de 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia distintas ciudades estadounidenses, lo que afecta directamente a los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con el comunicado, la medida entrará en vigor el próximo 7 de noviembre, aunque podría adelantarse si así lo determina el presidente Donald Trump.

Aeroméxico, la primera en perder rutas

Entre las rutas canceladas destacan las de Aeroméxico que conectaban el AIFA con Houston y McAllen, así como la nueva ruta del AICM a San Juan de Puerto Rico, que iniciaría operaciones este miércoles.

Además, el DOT prohibió provisionalmente el transporte combinado de pasajeros y carga desde el AICM, una práctica común de Aeroméxico, que entraría en vigor en un plazo de 108 días.

El organismo estadounidense dio 14 días a las aerolíneas afectadas para presentar comentarios y siete días adicionales para emitir su resolución final.

Golpe fuerte para Viva Aerobus y Volaris

La más afectada por la decisión es Viva Aerobus, que tenía programadas nueve rutas nuevas desde el AIFA hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Por su parte, Volaris no podrá operar su nueva ruta desde el AIFA a Newark, Nueva Jersey, que estaba programada para despegar el próximo lunes.

En total, la medida implica el bloqueo de 13 nuevas conexiones aéreas entre México y Estados Unidos, incluidas rutas ya en venta y con boletos adquiridos por pasajeros.

Por su parte, el DOT justificó la decisión en cuestiones regulatorias, entre ellas la reubicación de vuelos de carga del AICM al AIFA y la distribución de slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto capitalino.

Comentarios