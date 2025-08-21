Cerrar X
Nacional

Denuncia Genaro García Luna maltratos en prisión de EUA

Genaro García Luna denunció maltratos en prisión de EUA, incluida falta de higiene, pérdida de peso y nulo acceso a documentos legales

  • 21
  • Agosto
    2025

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció junto a su equipo legal sufrir condiciones “excesivas y extremas” dentro de la cárcel estadounidense donde permanece recluido tras ser sentenciado por narcotráfico.

Según documentos revelados, García Luna aseguró haber sido forzado a comer sin cubiertos, privado de bañarse y de recibir materiales legales relacionados con su caso.

Además, indicó que en los últimos meses ha perdido alrededor de 14 kilos de peso, solo cuenta con un par de ropa interior y ha permanecido en una unidad de aislamiento disciplinario, pese a que no tiene infracciones registradas en el penal.

Gy00fwaWQAA2-kk.jpg

Obstáculos en la comunicación con su defensa

Los abogados del exfuncionario señalaron que, desde enero de 2025, apenas han podido comunicarse con él una sola vez, a pesar de múltiples intentos. Incluso, aseguraron que las dos llamadas programadas desde el 31 de julio nunca se realizaron.

“En ocho meses solo hemos tenido tres horas de comunicación con nuestro cliente, algo sin precedentes”, reclamó la defensa.

Demora en el proceso de apelación

La defensa también denunció que García Luna no ha tenido acceso a transcripciones del juicio ni documentos clave desde diciembre de 2024, lo que ha dificultado la preparación de su apelación.

Por ello, solicitaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito una tercera prórroga de 90 días para entregar los alegatos de apertura.

Cabe señalar que la fecha límite actual es el 19 de septiembre, pero con la extensión pasaría al 18 de diciembre.

Desde que fue condenado en 2023 por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, la defensa de García Luna ha insistido en que el exfuncionario desea participar activamente en su apelación, sin embargo las condiciones denunciadas en prisión han complicado ese proceso.

“El Sr. García Luna siempre participó activamente en su defensa, y ahora quiere tener un papel central en la apelación. Negarle acceso a documentos y a comunicación con su defensa hace imposible avanzar”, subrayaron sus abogados.

 

 

 


