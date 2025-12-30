Podcast
Nacional

Suman 10 detenidos por asesinato de exalcalde de Uruapan

Autoridades han detenido a 10 personas por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo; siete eran escoltas y dos presuntos integrantes del CJNG

  • 30
  • Diciembre
    2025

A casi dos meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, las autoridades han detenido a 10 personas presuntamente relacionadas con el crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre, informó Grecia Quiroz García, esposa del exedil y actual presidenta municipal.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el detenido más reciente habría formado parte de un grupo de mensajería instantánea utilizado por una presunta red de sicarios vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como autor intelectual y material del homicidio.

Escoltas bajo proceso

Del total de detenidos, siete eran escoltas del exalcalde y enfrentan cargos por homicidio por omisión, por lo que permanecen en prisión preventiva oficiosa.

Entre ellos se encuentran Alejandro Flores Vargas, Demetrio de la Cruz Martínez, Omar Medina Jiménez, Guillermo Tello Zagoya, Omar Osvaldo García Conde, Monserrat Hernández Godínez y Mario Alberto Santamaría Gallegos.

La Fiscalía estatal mantiene vigente una orden de captura contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y entonces jefe de escoltas de Manzo Rodríguez, quien logró evadir el operativo realizado para detener al personal de seguridad del edil.

Presuntos autores materiales

Los otros dos detenidos son Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, y Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, identificados como presuntos integrantes del CJNG.

Según las investigaciones, ambos habrían coordinado el asesinato y participado en el reclutamiento de sicarios en un centro de rehabilitación ubicado en Uruapan.

El homicidio del exalcalde derivó en la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla el despliegue de más de 12 mil elementos del Ejército y la Marina en municipios prioritarios, como parte de la estrategia federal para contener la violencia en la entidad.


