Confirman cirugías y traslados de víctimas del Tren Interoceánico

El IMSS informó que tres pacientes hospitalizados serán intervenidos quirúrgicamente y que otros heridos están siendo trasladados a distintos hospitales para recibir atención especializada tras el reciente accidente en Oaxaca.

Actualmente, 36 personas permanecen hospitalizadas en hospitales de Oaxaca, Salina Cruz, Tehuantepec, Coatzacoalcos, Ciudad de México y Mérida, recibiendo seguimiento médico integral, estudios de imagen y atención especializada según su tipo de lesión.

IMSS Bienestar anuncia cirugías y traslados de víctimas de descarrilamiento de Tren Interoceánico

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, mencionó que entre las intervenciones realizadas destaca la operación exitosa de la niña Regina, de tres años, y la programación de cirugías ortopédicas y neuroquirúrgicas para pacientes con fracturas o compresiones medulares. Los procedimientos buscan garantizar su recuperación completa bajo protocolos médicos estrictos.

Traslados a hospitales de alta especialidad

Se han realizado traslados estratégicos para garantizar atención especializada: dos pacientes fueron enviados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y otro al Centro Médico Nacional Siglo XXI de Ciudad de México, mientras que otros recibirán atención en unidades de Mérida y hospitales del IMSS Bienestar.

Apoyo integral a pacientes y familiares: Sheinbaum

Durante la mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum aseguró que cada víctima cuenta con acompañamiento personal de servidores públicos para trámites médicos, administrativos y psicológicos. Además, se ha habilitado una línea de atención para los familiares de los heridos, consolidando un seguimiento integral y permanente de cada caso.

La atención a las víctimas se realiza en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, garantizando traslados, cirugías y peritajes de manera eficiente y segura.





Comentarios