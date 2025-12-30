Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
victimas_del_tren_interoceanico_son_operadas_reciben_trasladan_paciente_oaxaca_9bd62ee25b
Nacional

Confirman cirugías y traslados de víctimas del Tren Interoceánico

Hasta el momento, un total de 36 personas continúan hospitalizadas en diversos hospitales de Oaxaca y la Ciudad de México, recibiendo atención médica

  • 30
  • Diciembre
    2025

El IMSS informó que tres pacientes hospitalizados serán intervenidos quirúrgicamente y que otros heridos están siendo trasladados a distintos hospitales para recibir atención especializada tras el reciente accidente en Oaxaca.

Actualmente, 36 personas permanecen hospitalizadas en hospitales de Oaxaca, Salina Cruz, Tehuantepec, Coatzacoalcos, Ciudad de México y Mérida, recibiendo seguimiento médico integral, estudios de imagen y atención especializada según su tipo de lesión.

tren interoceanico identifican a victimas.jpg

IMSS Bienestar anuncia cirugías y traslados de víctimas de descarrilamiento de Tren Interoceánico

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, mencionó que entre las intervenciones realizadas destaca la operación exitosa de la niña Regina, de tres años, y la programación de cirugías ortopédicas y neuroquirúrgicas para pacientes con fracturas o compresiones medulares. Los procedimientos buscan garantizar su recuperación completa bajo protocolos médicos estrictos.

sheinbaum apoyo económico victimas tren interoceanico.jpg

Traslados a hospitales de alta especialidad

Se han realizado traslados estratégicos para garantizar atención especializada: dos pacientes fueron enviados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y otro al Centro Médico Nacional Siglo XXI de Ciudad de México, mientras que otros recibirán atención en unidades de Mérida y hospitales del IMSS Bienestar.

Apoyo integral a pacientes y familiares: Sheinbaum

Durante la mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum aseguró que cada víctima cuenta con acompañamiento personal de servidores públicos para trámites médicos, administrativos y psicológicos. Además, se ha habilitado una línea de atención para los familiares de los heridos, consolidando un seguimiento integral y permanente de cada caso.

La atención a las víctimas se realiza en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, garantizando traslados, cirugías y peritajes de manera eficiente y segura.

descarrilamiento-tren-oaxaca.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_29_T164108_019_ba88e9cdca
Sheinbaum anuncia apoyo a víctimas del Tren Interoceánico
EH_UNA_FOTO_5_dd17e696ee
Prevén lluvias intensas para 'Año Nuevo' en Tamaulipas
EH_DOS_FOTOS_2025_12_29_T084937_995_ddb6236042
Embajador Johnson lamenta accidente del tren Interoceánico
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×