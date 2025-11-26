Cerrar X
nacional_cuauhtemoc_blanco_a697ae58e7
Nacional

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por acoso tras gesto en San Lázaro

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez acusó este miércoles al exfutbolista después de que este le lanzara un beso como respuesta a sus declaraciones sobre él

  • 26
  • Noviembre
    2025

En una sesión marcada por el simbolismo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Diputados vivió un momento de alta tensión política.

Este miércoles, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó públicamente a Cuauhtémoc Blanco por acoso, después de que este último le lanzara un beso con la mano durante la sesión de este martes.

El incidente se dio cuando comenzaban los posicionamientos sobre la fecha conmemorativa. Blanco, quien se dirigía a la salida del salón y en ese momento fue encarado por Cruz Jiménez.

“¡Violentador!, sal del pleno. No deberías ser diputado. Deberías ser juzgado por violentador”, dijo la legisladora.

El exfutbolista respondió volteando hacia ella y enviándole un beso, lo que desató reacciones inmediatas.

Por su parte, la diputada respondió con una seña con el brazo, gesto que fue captado por los presentes.

'No fue una broma, fue acoso': Cruz Jiménez

Este miércoles la diputada denunció oficialmente el acto, señalándolo como un ejemplo claro de violencia política de género.

“Fui objeto de violencia simbólica y sexual. Ese beso fue una forma clara de acoso. Pretendió ridiculizarme y recordarme que para algunos la presencia política de las mujeres sigue siendo un espacio que creen poder invadir”, expresó ante el pleno.

Además, la legisladora exigió que el caso sea tomado con seriedad.

“No debe minimizarse como broma o costumbre. Lo ocurrido no debe repetirse, no por mí, sino por todas. Exijo respeto y responsabilidad”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, confirmó que la denuncia fue remitida al Comité de Ética, el cual ya analiza el caso para proceder conforme a la normativa interna.

Cuauhtémoc Blanco asegura que no fue una falta de respeto

Mediante un comunicado, Cuauhtémoc Blanco negó haber incurrido en acoso o violencia.

“El gesto captado en video no tuvo intención ofensiva. Fue aislado, sin ánimo de confrontación. Rechazo categóricamente que haya existido falta de respeto”, aseguró.

En el documento también señaló que las descalificaciones personales no abonan al diálogo democrático y pidió no vincular el hecho con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Respeto las opiniones, pero niego que haya existido conducta violenta”, concluyó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6c8604d6_6abd_4cb2_876d_a90c1963c736_69db950542
NL impulsará iniciativas contra violencia hacia mujeres
vallas_palacio_macroplaza_21689b8cce
Blindan Palacio de Gobierno por convocatoria a marcha
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T112520_866_61f7baf93c
Comparten avances en contra de la violencia hacia las mujeres
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1811_0e1f5d119a
Destacan la buena calidad de agua en AyD de Monterrey
AP_25331659488849_01c8f326de
Globos de Buzz Lightyear y Pac-Man brillan en desfile de Macy’s
inter_guardia_nacional_26c534df81
Muere uno de los Guardias Nacional atacados en Washington
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
publicidad
×