Desecha Cámara de Diputados iniciativa de reforma electoral

El pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La votación finalizó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para aprobar el proyecto, ya que las reformas constitucionales requieren el respaldo de al menos dos terceras partes del Congreso.

La propuesta fue respaldada principalmente por la bancada de Morena, que actualmente cuenta con 253 diputados de los 500 que integran la Cámara, sin embargo ese número no fue suficiente para sacar adelante la reforma.

Aunque la iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, el proyecto no logró reunir el apoyo completo de sus aliados tradicionales en el Congreso.

Las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México no votaron en bloque a favor de la reforma, lo que terminó por impedir que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada.

Durante la discusión en el pleno, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que su partido mantiene respaldo político hacia la presidenta, pero dejó claro que no avalarán cambios que puedan concentrar el poder político.

“Nuestro apoyo a la presidenta es incondicional, pero no estamos de acuerdo con la construcción de un nuevo partido hegemónico; defendemos la pluralidad y la diversidad política”, expresó el legislador.

Cambios planteados en la iniciativa

La propuesta enviada por el Ejecutivo contemplaba diez modificaciones constitucionales orientadas a reformar diversos aspectos del sistema electoral mexicano.

Entre los puntos más relevantes se encontraba la modificación del sistema de representación proporcional, cambios en las reglas para asignar legisladores plurinominales, así como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

El proyecto también planteaba reducir el número de senadores, regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales y ampliar mecanismos de democracia participativa.

Asimismo, incluía la prohibición de la reelección inmediata a partir de 2030 y medidas para fortalecer el voto de mexicanos en el extranjero.

Cabe recordar que Sheinbaum había presentado el paquete de cambios como “el decálogo de la democracia”, una de las 100 promesas de gobierno anunciadas al inicio de su administración.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente, señaló durante el debate que cualquier reforma en materia electoral debe garantizar condiciones equitativas para todos los partidos.

“En la vida democrática del país es fundamental que el financiamiento y las reglas electorales se otorguen en condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas”, sostuvo.

Morena prepara un “plan B”

Tras el rechazo de la reforma, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el oficialismo ya analiza una nueva estrategia legislativa.

El legislador explicó que se buscará impulsar un “plan B” que permita avanzar en algunos cambios electorales sin necesidad de modificar la Constitución.

