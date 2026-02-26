Arranca índices de desempleo en México con 2.70% en 2026

El desempleo en México arrancó el 2026 con una tasa de 2.70%, lo que significó un nivel similar al de igual mes del año pasado, mostrando cierta estabilidad en este tema.

De acuerdo con el más reciente reporte del Inegi, en enero se contabilizaron 1.66 millones de personas desocupadas, equivalente a una tasa de 2.70% de la Población Económicamente Activa (PEA), nivel similar al observado en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación mensual el desempleo mostró un repunte.

Señalan población ocupada cae en 705,000 personas

Según cifras originales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa pasó de 2.39% en diciembre a 2.70% en enero, mientras que en datos desestacionalizados subió de 2.60% a 2.62%, su mayor nivel para un enero desde 2024.

En su análisis, Grupo Financiero Base señaló que la población ocupada cayó en 705,000 personas respecto al mes previo, para ubicarse en 59.67 millones, al tiempo que la desocupación aumentó en 180,000 personas.

La caída afectó tanto al empleo formal (-454,000) como al informal (-251,000), siendo la contracción en la formalidad la más profunda para un enero desde 2020.

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.86%, equivalente a 32.74 millones de personas, su mayor nivel para un mes de enero desde 2021.

En paralelo, la tasa de desempleo urbano subió de 2.65% a 3.24%, reflejando un deterioro más marcado en las principales ciudades del país.

Aunque el desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos, el debilitamiento del empleo formal y el avance de la informalidad anticipan presiones sobre la productividad y el crecimiento económico al arranque de 2026, en un entorno donde el mercado laboral aún no logra consolidar una recuperación sostenida.





