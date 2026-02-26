Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial

“Es importante crear este capítulo en esta ley de fomento de la inversión del empleo para que se le pueda destinar a través de fondos o a través de esquemas de exenciones, de incentivos, apoyos a aquellas empresas que obtengan el registro de patentes que sean estratégicas y que sean benéficas para la economía del Estado y del país. Hoy tenemos empresas en China, por ejemplo, que en 10, 15 años valen más económicamente en cuanto a su capacidad de mercado que empresas que tienen 100 años en Nuevo León.

Porque le han apostado la innovación, le han apostado al registro de patentes, le han apostado a mejorar sus procesos. Aquí tenemos varias empresas en el estado que lo hacen, sabemos que lo hacen y es importante buscar el que ellos registren sus patentes, registren esos esas invenciones y también el que al de existir estas subvenciones, estos incentivos puedan entonces dentro de su misma empresa, tener un financiamiento para las y los investigadores, para las y los ingenieros desarrolladores de estas patentes y que no estemos solamente reaccionando a los mercados internacionales”, dijo Jesús Elizondo.