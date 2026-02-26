Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Nuevo León

Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial

Señaló que con estos incentivos habría una diversidad en la cultura de registro de marcas por parte micro, pequeñas y medianas empresas

  • 26
  • Febrero
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una reforma para fomentar el registro de la propiedad industrial de las Empresas del Estado.

Busca formentar protección de propiedad intelectual

La iniciativa es una reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado para que haya programas destinados a fomentar la protección, desarrollo, aprovechamiento y comercialización de activos de propiedad intelectual generados en el estado.

“Es importante crear este capítulo en esta ley de fomento de la inversión del empleo para que se le pueda destinar a través de fondos o a través de esquemas de exenciones, de incentivos, apoyos a aquellas empresas que obtengan el registro de patentes que sean estratégicas y que sean benéficas para la economía del Estado y del país. Hoy tenemos empresas en China, por ejemplo, que en 10, 15 años valen más económicamente en cuanto a su capacidad de mercado que empresas que tienen 100 años en Nuevo León.

Porque le han apostado la innovación, le han apostado al registro de patentes, le han apostado a mejorar sus procesos. Aquí tenemos varias empresas en el estado que lo hacen, sabemos que lo hacen y es importante buscar el que ellos registren sus patentes, registren esos esas invenciones y también el que al de existir estas subvenciones, estos incentivos puedan entonces dentro de su misma empresa, tener un financiamiento para las y los investigadores, para las y los ingenieros desarrolladores de estas patentes y que no estemos solamente reaccionando a los mercados internacionales”, dijo Jesús Elizondo.

Señaló que con estos incentivos habría una diversidad en la cultura de registro de marcas por parte micro, pequeñas y medianas empresas, se fortalecerá la competitividad entre estas mismas empresas y que hay empleos de mayor especialización y remuneración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_brad_pitt_tom_cruise_f90882b2f2
Video con IA de pelea d Brad Pitt y Tom Cruise desata críticas
Whats_App_Image_2026_01_19_at_11_04_44_PM_1_e1f57406c4
UE sí tiene salida: Usar el ‘ACI’ podría disuadir a Trump
G8fk_KMO_Xs_AA_0zsd_1e123d4a20
Sony toma el control mayoritario de Peanuts por 457 mdd
publicidad

Últimas Noticias

sarampion_11_mil_casos_53b4767870
Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México
julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×