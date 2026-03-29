Desaparecen seis jóvenes de casa hogar en Tuxtla Gutiérrez

Seis jóvenes, entre ellas cuatro menores de edad, fueron reportadas como desaparecidas tras salir de una casa hogar ubicada en la colonia Calvarium, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la desaparición se registró alrededor de las 16:00 horas, momento en el que se perdió contacto con el grupo dentro del inmueble, considerado su último punto de localización.

Desaparición múltiple enciende alertas

El caso ha generado preocupación debido a que se trata de una desaparición simultánea de seis personas desde un mismo lugar, lo que ha sido considerado un hecho atípico por autoridades y reportes locales.

Hasta el momento, no se ha informado con claridad cómo salieron del inmueble ni las circunstancias en las que ocurrió su ausencia, por lo que la investigación se mantiene abierta.

Perfil de las jóvenes desaparecidas

Las seis jóvenes han sido identificadas como:

Paola Lucia Jímenez Ocampo de 22 años de edad

de 22 años de edad Lucía Jiménez Ocampo de 20 años de edad.

de 20 años de edad. María Fernanda Cruz López de 16 años de edad.

de 16 años de edad. María del Carmen Solano Cobo de 16 años de edad.

de 16 años de edad. Paola Anahí Ton Méndez, de 15 años de edad

de 15 años de edad Esmeralda Gómez López, de 14 años de edad

Autoridades han señalado que al menos una de las jóvenes presenta condiciones de salud mental, lo que incrementa el nivel de urgencia en su localización.

Las fichas de búsqueda difundidas incluyen datos físicos, señas particulares y la vestimenta que portaban al momento de su desaparición.

Activan protocolos sin resultados hasta ahora

La Fiscalía General del Estado de Chiapas activó fichas de búsqueda a través del programa “¿Has visto a?”, además de implementar operativos para dar con su paradero.

Sin embargo, hasta el corte de este 29 de marzo de 2026, no se ha informado sobre la localización de las jóvenes, ni se han dado a conocer avances relevantes en la investigación.

Silencio institucional y cuestionamientos

Hasta ahora, no se ha emitido una postura detallada por parte de autoridades responsables del resguardo de la casa hogar, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de supervisión en el lugar.

El hecho de que las jóvenes se encontraran bajo cuidado institucional ha incrementado la preocupación, al tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad.

Difusión en redes busca acelerar su localización

En las últimas horas, familiares y ciudadanos han intensificado la difusión de las fichas de búsqueda en redes sociales, con el objetivo de obtener información que permita ubicarlas.

El caso ha generado alarma social en Chiapas, mientras autoridades mantienen abierta la investigación y solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

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