Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
suman_30_000_certificados_agrarios_entregados_a_mujeres_35e2475d58
Nacional

Suman casi 30,000 certificados agrarios entregados a mujeres

Sheinbaum Pardo destacó que ser la primera mujer presidenta representa una responsabilidad para reivindicar a todas las mujeres mexicanas

  • 29
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de certificados agrarios a mujeres en el Parque Ecoturístico Las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

suman-30,000-certificados-agrarios-entregados-a-mujeres.jpg

Durante el evento, la mandataria federal dio a conocer que con esta entrega, suman alrededor de 30 mil títulos agrarios entregados a mujeres de México. 

"Pero uno de los derechos que parecía más difícil, es el derecho a la propiedad, parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa. Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras ¿quién dijo eso? ¿dónde estaba escrito?"

suman-30,000-certificados-agrarios-entregados-a-mujeres.jpg

Aseguró que en México se reivindica a las mujeres que laboran en el campo, al destacar sus derechos como trabajadoras agrarias y sus tierras.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo, estamos reivindicando los derechos de las mujeres, y en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, afirmó. 

suman-30,000-certificados-agrarios-entregados-a-mujeres.jpg

Destacó que ser la primera mujer presidenta representa una responsabilidad para reivindicar a todas las mujeres mexicanas, por lo que resaltó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ahora el derecho a tener una propiedad


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_cuba_20_mil_308e164aaa
Presidenta revela donación de $20,000 a Cuba: 'Fue mi decisión'
Whats_App_Image_2026_03_30_at_12_39_08_AM_24b4533ae1
Fallece Don Luis Viñals Contreras; deja un legado maravilloso
sergio_mayer_339776a2f7
Señala Sergio Mayer que buscaría ser Jefe de Gobierno en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

H_Eo2p_Im_WAAAIC_2_I_a2592a33c8
Justin Bieber ofrece concierto íntimo en Los Ángeles
sheinbaum_salud_mental_4b8e6bda77
Lanzará Gobierno programa de salud mental la próxima semana
catedral_metropolitana_de_monterrey_5bce367725
Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×