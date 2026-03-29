Suman casi 30,000 certificados agrarios entregados a mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la entrega de certificados agrarios a mujeres en el Parque Ecoturístico Las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria federal dio a conocer que con esta entrega, suman alrededor de 30 mil títulos agrarios entregados a mujeres de México.

"Pero uno de los derechos que parecía más difícil, es el derecho a la propiedad, parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa. Y en los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras ¿quién dijo eso? ¿dónde estaba escrito?"

Aseguró que en México se reivindica a las mujeres que laboran en el campo, al destacar sus derechos como trabajadoras agrarias y sus tierras.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo, estamos reivindicando los derechos de las mujeres, y en particular, los derechos agrarios de las mujeres mexicanas”, afirmó.

Destacó que ser la primera mujer presidenta representa una responsabilidad para reivindicar a todas las mujeres mexicanas, por lo que resaltó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ahora el derecho a tener una propiedad.

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