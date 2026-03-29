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Desmantela y asegura Marina narcolaboratorio en Sinaloa

El operativo permitió asegurar metanfetamina y químicos, con una afectación millonaria al crimen organizado en el poblado Las Juntas de Mocorito

  • 29
  • Marzo
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en el estado de Sinaloa.

El hallazgo se realizó en las inmediaciones del poblado Las Juntas de Mocorito, donde las autoridades detectaron un complejo con amplias áreas de operación utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Durante el operativo, las fuerzas federales destruyeron aproximadamente 600 kilogramos de producto terminado de presunta metanfetamina, así como diversos precursores químicos utilizados en su fabricación.

Entre las sustancias aseguradas se encuentran 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica.

Además, el laboratorio contaba con equipo especializado para la producción de narcóticos, incluyendo tinas de gran capacidad, una bomba sumergible, quemadores, cilindros de gas y utensilios diversos, los cuales fueron inhabilitados en el lugar.

De acuerdo con estimaciones oficiales, este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente $157 millones de pesos para la delincuencia organizada, al evitar la distribución de más de 15 mil dosis de droga.

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras logísticas de los grupos criminales dedicados a la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso de continuar con operativos coordinados para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en la región.


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