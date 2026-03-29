Aficionados de Chivas y Atlas protagonizan riña previo al clásico
Un disturbio previo al Clásico Tapatío en el BMO Stadium, Los Ángeles movilizó a las autoridades. No hay reporte oficial de heridos o detenidos
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Marzo
2026
Este domingo se registró una batalla campal entre aficionados de Chivas y Atlas previo al inicio del Clásico Tapatío en Estados Unidos.
De acuerdo con reportes de ESPN, decenas de seguidores iniciaron los disturbios a las afueras del BMO Stadium, en California.
¡EL CLÁSICO TAPATÍO SE FUE A LOS GOLPES!— Futbol Picante (@futpicante) March 30, 2026
Decenas de aficionados de Atlas y Chivas provocaron una pelea campal en BMO Stadium de Los Ángeles 😰 pic.twitter.com/CV6KBJYqSV
Según el medio, previo al inicio de la riña, los aficionados de ambos clubes comenzaron a cruzar provocaciones verbales para seguido de eso comenzar con las agresiones físicas entre aficionados rojinegros y rojiblancos.
Tras el inicio del disturbio, las autoridades locales intervinieron rápidamente para separar a los aficionados y restablecer el orden.
Inmediatamente después de la pelea, se reforzaron los protocolos de seguridad correspondientes en los accesos para evitar que el conflicto escalara o se trasladara al interior del estadio.
Hasta el momento, no existe un reporte oficial con el número exacto de detenidos o personas heridas. Sin embargo, según los informes preliminares, el incidente no pasó a mayores gracias a que el cuerpo de seguridad se encontraba desplegado estratégicamente en las inmediaciones del BMO Stadium.
Por ahora, no hay un comunicado oficial que indique sanciones por parte de la MLS o la Liga MX.
Esto se debe, en mayor parte, a que el choque entre aficionados ocurrió fuera del estadio y antes del silbatazo inicial, lo que limita la jurisdicción deportiva de las ligas.
En este sentido, la imposición de sanciones recaerá en la detención y procesamiento de los involucrados por parte de las autoridades de Los Ángeles.
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