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Aficionados de Chivas y Atlas protagonizan riña previo al clásico

Un disturbio previo al Clásico Tapatío en el BMO Stadium, Los Ángeles movilizó a las autoridades. No hay reporte oficial de heridos o detenidos

  • 29
  • Marzo
    2026

Este domingo se registró una batalla campal entre aficionados de Chivas y Atlas previo al inicio del Clásico Tapatío en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de ESPN, decenas de seguidores iniciaron los disturbios a las afueras del BMO Stadium, en California.

Según el medio, previo al inicio de la riña, los aficionados de ambos clubes comenzaron a cruzar provocaciones verbales para seguido de eso comenzar con las agresiones físicas entre aficionados rojinegros y rojiblancos.

Tras el inicio del disturbio, las autoridades locales intervinieron rápidamente para separar a los aficionados y restablecer el orden.

Inmediatamente después de la pelea, se reforzaron los protocolos de seguridad correspondientes en los accesos para evitar que el conflicto escalara o se trasladara al interior del estadio.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial con el número exacto de detenidos o personas heridas. Sin embargo, según los informes preliminares, el incidente no pasó a mayores gracias a que el cuerpo de seguridad se encontraba desplegado estratégicamente en las inmediaciones del BMO Stadium. 

Por ahora, no hay un comunicado oficial que indique sanciones por parte de la MLS o la Liga MX.

Esto se debe, en mayor parte, a que el choque entre aficionados ocurrió fuera del estadio y antes del silbatazo inicial, lo que limita la jurisdicción deportiva de las ligas.

En este sentido, la imposición de sanciones recaerá en la detención y procesamiento de los involucrados por parte de las autoridades de Los Ángeles.


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