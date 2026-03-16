Descarrila tren cargado de granos en Culiacán; no hay víctimas
Cuatro vagones volcados dejaron maíz amarillo esparcido, mientras autoridades aseguran la zona para la recuperación de la carga
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Marzo
2026
Un tren cargado de granos, con destino a la frontera norte de México, sufrió un descarrilamiento este lunes en Culiacán de Ferromex y elementos de seguridad de diversos niveles, incluyendo fuerzas federales y personal del ejército, acudieron de inmediato al lugar para resguardar el perímetro y evitar incidentes.
Los cuerpos de auxilio fueron movilizados ante el temor inicial de que hubiera víctimas, y se coordinó la limpieza de los granos derramados y el remolque de los vagones volcados.
Operativos de recuperación y normalización
Se envió personal calificado con grúas y equipos especializados para recolocar los furgones sobre las vías. Además, se procedió a recoger la mercancía esparcida, con el objetivo de minimizar las pérdidas económicas y restablecer lo antes posible el tránsito ferroviario.
Las autoridades confirmaron que aún se desconoce la causa del percance y que se llevará a cabo una investigación para determinar si se trató de un fallo mecánico, humano o de la infraestructura ferroviaria.
El tren tenía como destino la frontera norte del país, por lo que el retraso en la entrega del maíz podría afectar temporalmente a distribuidores y comerciantes que dependen de este producto.
Ferromex aseguró que se tomarán medidas para garantizar que los envíos continúen de manera segura y que se eviten incidentes similares en el futuro.
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