Descarrila tren cargado de granos en Culiacán; no hay víctimas

Un tren cargado de granos, con destino a la frontera norte de México, sufrió un descarrilamiento este lunes en Culiacán de Ferromex y elementos de seguridad de diversos niveles, incluyendo fuerzas federales y personal del ejército, acudieron de inmediato al lugar para resguardar el perímetro y evitar incidentes.

Los cuerpos de auxilio fueron movilizados ante el temor inicial de que hubiera víctimas, y se coordinó la limpieza de los granos derramados y el remolque de los vagones volcados.

Operativos de recuperación y normalización

Se envió personal calificado con grúas y equipos especializados para recolocar los furgones sobre las vías. Además, se procedió a recoger la mercancía esparcida, con el objetivo de minimizar las pérdidas económicas y restablecer lo antes posible el tránsito ferroviario.

Las autoridades confirmaron que aún se desconoce la causa del percance y que se llevará a cabo una investigación para determinar si se trató de un fallo mecánico, humano o de la infraestructura ferroviaria.

El tren tenía como destino la frontera norte del país, por lo que el retraso en la entrega del maíz podría afectar temporalmente a distribuidores y comerciantes que dependen de este producto.

Ferromex aseguró que se tomarán medidas para garantizar que los envíos continúen de manera segura y que se eviten incidentes similares en el futuro.

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