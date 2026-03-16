García Harfuch se reúne con DEA para cooperación bilateral

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que este lunes se reunió con autoridades de Estados Unidos para reforzar la cooperación bilateral entre ambas naciones.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia aseguró que entabló un diálogo con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para fortalecer la lucha en contra del narcotráfico y disminuir la violencia en México.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

DEA presume diálogo por colaboración tranfronteriza

Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, mencionó que se discutió la colaboración con México y su lucha contra el narcotráfico.

En redes sociales, se publicó la imagen de ambas autoridades mientras se llevó a cabo esta reunión.

"Administrador de la DEA Cole, durante una visita con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de #México, discute la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y comunidades más seguras a ambos lados de la frontera. #SeguridadPública

@TheJusticeDept"

#DEA Administrator Cole, during a visit with Omar García Harfuch, Secretary of Security and Citizen Protection of #Mexico, discusses cross-border collaboration in the fight against drug trafficking and safer communities on both sides of the border. #PublicSafety @TheJusticeDept pic.twitter.com/MArww00ELG — DEA HQ (@DEAHQ) March 16, 2026

SRE destaca cooperación histórica con EUA en seguridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha alcanzado “niveles históricos de colaboración”, basada en principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

En un comunicado, la dependencia señaló que la coordinación entre ambos países ha permitido fortalecer las acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado transnacional, retos que afectan a las dos naciones.

Aquí te presentamos la nota completa: SRE destaca cooperación histórica con EUA en seguridad

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