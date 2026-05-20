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Desconoce Maru Campos operación de agentes de EUA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua aseguró que desconocía la presencia y participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en el municipio de Morelos

  • 20
  • Mayo
    2026

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que desconocía la participación de agentes estadounidenses en territorio estatal, luego de la controversia generada tras el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En entrevista para un medio de comunicación, la mandataria estatal afirmó que no gestionó ni tuvo información previa sobre la presencia de personal extranjero en el operativo relacionado con un laboratorio de drogas.

“Una servidora no gestionó ni tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en suelo chihuahuense, no lo conocía”, declaró.

Rechaza presiones y amenaza de juicio político

Campos Galván respondió también a las voces de Morena que han planteado impulsar un juicio político en su contra por el caso. La gobernadora sostuvo que continuará en el cargo y acusó al oficialismo de utilizar el tema con fines políticos.

“Estoy firme en mi cargo, estoy firme de seguir luchando contra corriente”, expresó.

Añadió que no se dejará intimidar por las presiones políticas derivadas de la polémica.

“Vamos a seguir resistiendo, así nos llamen a Palacio Nacional, no nos cuelguen de la bandera del Zócalo, vamos a seguir luchando”, sostuvo.

El caso escaló políticamente tras el accidente vial registrado el 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes, en el percance murieron dos agentes relacionados con la Embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes regresaban de un operativo contra un presunto laboratorio de drogas.

Posteriormente surgieron versiones sobre una posible participación de la CIA en labores de inteligencia y operación dentro del estado, lo que desató cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense realizando actividades de campo en México.

La controversia aumentó después de que el Gobierno federal señalara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en dichas acciones, situación que podría representar una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“Tengo buena relación con Sheinbaum”

Maru Campos afirmó que mantiene una relación institucional positiva con la presidenta Claudia Sheinbaum y reveló que intentó comunicarse con ella tras estallar la controversia.

“No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió llamarme al teléfono rojo, y ya estaba fuera”, explicó.

La gobernadora agregó que posteriormente buscó establecer contacto con Presidencia.

“Me reporté con ella, con su gente en la oficina y no hubo respuesta”, comentó.

Sin citatorio de la FGR

Por otra parte, la mandataria estatal aseguró además que, hasta el momento, no ha recibido ningún requerimiento formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con las investigaciones del caso.


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