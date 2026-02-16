Destaca Sheinbaum baja tasa de desempleo en México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México se mantiene como el país con la menor tasa de desempleo entre las naciones que integran la OCDE, de acuerdo con los datos más recientes del organismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que este indicador refleja la estabilidad del mercado laboral y defendió los resultados económicos del país frente a las críticas.

“México tiene el nivel más bajo de desempleo entre los países de la OCDE, lo que demuestra que el rumbo económico está dando resultados”, afirmó.

México, entre las economías con mayor estabilidad laboral

Según las cifras del organismo, México, Japón, Corea del Sur e Israel registraron tasas de desocupación iguales o inferiores al 3%. En contraste, países europeos como España y Finlandia reportaron niveles superiores al 10%, entre los más altos del bloque.

El reporte señala que en varias economías desarrolladas el desempleo se ha mantenido estable o ha mostrado aumentos, especialmente en sectores juveniles y entre mujeres, mientras que México ha logrado sostener una tendencia favorable.

En el caso del desempleo juvenil, el país también se colocó entre los mejores evaluados, con una tasa de 5.7%, muy por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 11%.

En diciembre de 2025, la tasa de desempleo de la OCDE se mantuvo en 5.0%



De los 32 países de la OCDE con datos disponibles, en 22 la tasa se mantuvo estable, descendió en 7 y aumentó en Canadá, Colombia y Corea.



🔗 https://t.co/whPdkDLVZN | @OECD_Stat | #OECDstats | [En inglés] pic.twitter.com/PHJHP4uAwT — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) February 14, 2026

Brecha frente a otras economías del TMEC

Entre los países que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también se observaron diferencias importantes. Estados Unidos reportó una tasa de desempleo general de 4.4%, mientras que Canadá alcanzó el 6.8%.

Ambos países también registraron mayores niveles de desempleo juvenil en comparación con México, lo que refuerza la posición del país dentro de la región.

Gobierno destaca impacto de su política económica

La titular del Poder Ejecutivo Federal, subrayó que estos resultados son reflejo de la política económica enfocada en el fortalecimiento del empleo y el desarrollo social.

Además, sostuvo que el objetivo es mantener esta tendencia mediante programas de inversión, apoyo a jóvenes y fortalecimiento del mercado interno.

