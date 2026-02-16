Podcast
Tamaulipas

DIF Tamaulipas invita a jornada médica 'Megamissions' en Victoria

El objetivo principal de esta jornada es fortalecer el bienestar de la población mediante atención integral, en especial para quienes enfrentan dificultades

Con una atención gratuita durante los días 17 y 18 de febrero, el Sistema DIF Tamaulipas realizará la jornada médica denominada “Megamissions”, misma que tendrá como sede Ciudad Victoria.

Estas acciones permiten acercar servicios de salud accesibles a cada persona, grupo o población de atención prioritaria. El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Club Rotario Victoria de Escandón Asociación Civil, llevarán a cabo este esfuerzo conjunto en beneficio de las familias que así lo requieran.

El objetivo principal de esta jornada es fortalecer el bienestar de la población mediante atención integral, especialmente para quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos.

Contarán con consulta médica general y procedimientos menores

Las personas que asistan contarán con consulta médica general, así como procedimientos quirúrgicos menores. Entre estos se incluyen el retiro de verrugas, mezquinos y lunares, además de atención odontológica y otros apoyos enfocados en el cuidado integral de la salud.

Este tipo de iniciativas contribuyen a la prevención y detección oportuna de enfermedades, además de promover hábitos saludables entre la población.

Las autoridades del organismo reiteraron que el acceso a estos servicios es completamente gratuito y está dirigido a todas las personas que requieran atención.

Estos son los horarios en que se brindará este servicio médico

La atención se brindará en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la Calzada Gral. Luis Caballero #297. El horario será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde el 17 de febrero, y de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde el 18 de febrero.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial (INE). En el caso de menores de edad, será necesario mostrar la CURP como documento de identificación.

Con estas jornadas, el organismo busca continuar impulsando acciones que favorezcan la salud, la inclusión y el bienestar social, acercando servicios médicos de calidad a la población tamaulipeca.


