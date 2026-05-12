Trump alarga negociación con Irán por ventaja naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz con Irán, al considerar que el bloqueo naval impuesto por Washington y sus aliados les otorga una posición de ventaja en las negociaciones.

Durante una entrevista en el programa del locutor Sid Rosenberg, cercano al mandatario, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han debilitado significativamente la capacidad militar iraní.

“Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada”, sostuvo, al tiempo que destacó que el bloqueo limita el acceso de Irán a recursos financieros.

Bloqueo naval presiona a Teherán

Actualmente, Estados Unidos mantiene un cerco marítimo sobre puertos y costas iraníes que ha permitido interceptar alrededor de 65 embarcaciones comerciales y deshabilitar al menos cuatro, de acuerdo con datos del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Esta estrategia, según la Casa Blanca, busca aumentar la presión sobre Teherán en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado por Washington e Israel contra la República Islámica.

También te puede interesar: Trump confirma que suspenderá impuesto federal a gasolina

Las declaraciones de Trump se producen en un momento delicado para la tregua vigente desde el pasado 8 de abril, la cual el propio mandatario describió como “increíblemente frágil”.

El presidente calificó de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz presentada por Estados Unidos, cuyos detalles no han sido revelados públicamente.

“Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida... nadie la aceptaría”, afirmó Trump, al tiempo que lanzó críticas hacia el expresidente Barack Obama.

Amenaza de escalada militar

Trump advirtió que, en caso de que Irán no acepte las condiciones planteadas por Washington, su país intensificará las acciones militares.

“Si no aceptan, comenzarán los bom bardeos y serán de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, declaró.

No obstante, el mandatario también señaló que, de alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos pondría fin tanto a las operaciones militares como al bloqueo naval.

Pese a la retórica dura, la administración estadounidense ha dado señales de apertura a la negociación. La semana pasada, Trump anunció la suspensión de una operación militar en el estrecho de Ormuz, tras una solicitud de Pakistán, con el objetivo de facilitar la navegación en la zona.

También te puede interesar :Trump anuncia alto al fuego temporal entre Rusia y Ucrania

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la decisión se sustentó en avances logrados mediante la mediación de Islamabad, aunque el futuro del alto el fuego sigue siendo incierto en medio de crecientes tensiones.

Comentarios