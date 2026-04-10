Segundo caso de puma atropellado en la carretera 57 en Castaños

Un felino de la especie puma fue encontrado sin vida sobre la carretera federal 57, en el punto conocido como La Muralla, lo que provocó la movilización inmediata de corporaciones de auxilio municipales y federales. El reporte fue realizado por conductores que transitaban por la zona, siendo atendido por elementos del cuerpo de bomberos de Castaños en coordinación con personal de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Castaños, Francisco Loera, al llegar al sitio se corroboró que el ejemplar ya había fallecido. Ante este escenario, se implementaron acciones para delimitar el área y asegurar el cuerpo del animal, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre en carreteras federales.

Se trata del segundo hecho de este tipo registrado en menos de dos semanas en el tramo Monclova-Saltillo de la carretera 57, específicamente en el municipio de Castaños.

El incidente anterior ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando un operador de tráiler brindó auxilio a otro puma que resultó herido tras ser atropellado. Aunque fue rescatado por autoridades, el ejemplar murió dos días después debido a la gravedad de sus lesiones.

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Resguardan en Bomberos el cuerpo del puma atropellado

El funcionario indicó que, tras asegurar al animal, se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente, instancia que a su vez dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como parte del procedimiento, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de bomberos para su resguardo temporal, con el fin de evitar cualquier alteración.

Posteriormente, especialistas acudieron para recoger al ejemplar y llevarlo a un zoológico en Monclova, donde se le practicaría la necropsia correspondiente. Este análisis permitirá conocer con precisión las causas del fallecimiento, así como obtener datos sobre su condición física previa al accidente.

Loera explicó que una de las razones principales para asegurar el cuerpo es prevenir que personas intenten retirar partes del animal. Señaló que estas medidas forman parte de lineamientos ambientales diseñados para preservar evidencia en casos relacionados con fauna silvestre.

Presencia de fauna silvestre en carretera 57 incrementa riesgos

El titular de Protección Civil advirtió que este nuevo caso confirma la recurrencia de incidentes con fauna en la zona, por lo que exhortó a los automovilistas a conducir con mayor precaución.

Detalló que en ese tramo es frecuente el cruce de animales como osos, venados, jabalíes y pumas, debido a que forma parte de su entorno natural. Esta situación eleva el riesgo de accidentes, sobre todo durante la noche o en áreas con poca visibilidad.

Finalmente, enfatizó que la presencia de ejemplares de gran tamaño representa un peligro considerable, especialmente para vehículos ligeros. Por ello, insistió en disminuir la velocidad y mantenerse alerta al transitar por esta vía, considerada de alto riesgo por sus condiciones naturales y geográficas.





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