Destinará México $10,000 millones para atender daños por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión inicial de $10 mil millones de pesos para atender a las familias afectadas por las lluvias torrenciales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su conferencia matutina, explicó que el primer apoyo directo de $20 mil pesos por hogar comenzará a entregarse del 22 al 29 de octubre en Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, mientras que en Hidalgo la distribución se realizará del 25 de octubre al 5 de noviembre.

“La primera estimación son 10,000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo, construyendo futuro, todo eso va a llevar como 10,000 millones, hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de reconstrucción que ya llevará un monto adicional”, señaló la mandataria.

Más de 70 mil viviendas censadas por el Gobierno Federal

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al 19 de octubre se han censado 70 mil 445 viviendas afectadas:

43,578 en Veracruz

10,811 en Puebla

5,056 en Hidalgo

2,062 en Querétaro

En Querétaro, Puebla y San Luis Potosí el censo ya concluyó, mientras que en Hidalgo continúa debido a nuevas lluvias registradas en la zona.

Además del apoyo económico, las familias recibirán un Vale de Enseres (refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador) y un Vale de Canasta Alimentaria.

En materia de vivienda, los apoyos variarán según el nivel de daño:

$25 mil pesos para afectaciones medias

$40 mil pesos para daños mayores

$70 mil pesos en casos de pérdida total

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encargará de reubicar las casas ubicadas en zonas de riesgo, mientras que los locales comerciales recibirán $50 mil pesos de apoyo.

Apoyo al campo, educación y salud

En el sector agrícola y ganadero, los productores recibirán entre $50 y $100 mil pesos, dependiendo del número de hectáreas afectadas.

En el ámbito educativo, se otorgarán $350 pesos por estudiante para reponer útiles escolares, beneficiando a 190 mil niñas y niños, además el programa "La Escuela es Nuestra" destinará $200 mil pesos por plantel para rehabilitar 750 escuelas dañadas.

En el sector salud, 282 unidades médicas serán reconstruidas mediante el programa "La Clínica es Nuestra", con una inversión adicional de $500 mil pesos por unidad.

Como parte de la reconstrucción, el programa "Empleo Construyendo el Futuro" contratará a 50 mil personas entre noviembre y febrero, con un salario mensual de $8 mil 500 pesos.

Asimismo, 5 mil jóvenes de entre 18 y 29 años podrán integrarse a las brigadas de limpieza y apoyo mediante el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", inscribiéndose en los Módulos de Bienestar y Salud.

Comentarios