Detienen a 13 involucrados en motín del penal de Tuxpan

Luego del motín registrado el pasado 2 de agosto en el penal de Tuxpan, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró detener a 13 personas presuntamente involucradas en los hechos que cobraron la vida de siete personas y dejaron a una decena lesionada.

Entre los detenidos se encuentran funcionarios del penal, custodios y presidiarios. A Iván “N” Jefe del Departamento de Seguridad y Custodia; a Roberto Cristian “N”; y a Óscar Yair “N", se les acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público, además de que los dos primeros también son señalados por incumplimiento de un deber legal.

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto al interior del Centro de Reinserción Social de Tuxpan, se obtuvieron datos de prueba suficientes que permitieron solicitar, obtener y ejecutar trece órdenes de aprehensión”, indicó la FGE.

FGE EJECUTA TRECE ÓRDENES DE APREHENSIÓN DERIVADAS DE HECHOS OCURRIDOS EN EL CERESO DE TUXPAN. pic.twitter.com/hz5srcs2rv — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) August 22, 2025

Asimismo, la Policía Ministerial cumplió con las órdenes de aprehensión, contra Iván Yamil “N”, Salvador “N”, Mauri “N”, Arturo “N”, Antonio “N”, Eduardo “N”, Luis Ángel “N”, Carlos Felipe “N”, Eduardo “N” o René Eduardo “N”, y Vicente “N”, como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los detenidos fueron presentados ante el juez de control correspondiente para que en las próximas horas se determine su situación jurídica.

