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Detienen a 'Chilo Mejía', exalcalde de Tampamolón, en SLP

El exalcalde de Tampamolón fue capturado junto a su esposa tras un operativo en la Huasteca potosina; aseguraron ocho armas de fuego.

  • 23
  • Mayo
    2026

El exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro Mejía Gómez, conocido como “Chilo Mejía”, fue detenido este sábado junto con su esposa, Gabriela “N”, durante un operativo realizado en la Huasteca potosina.

La detención ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que agentes detectaran una camioneta Dodge RAM roja cuyos ocupantes intentaron evadir a las autoridades al percatarse de la presencia policial.

Durante la revisión del vehículo, los elementos localizaron ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles.

Tras el operativo, “Chilo Mejía” y su esposa fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica e investigará posibles delitos relacionados con portación de armas y delincuencia organizada.

Antecedentes de “Chilo Mejía”

Isidro Mejía Gómez gobernó el municipio de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza y posteriormente buscó competir por Morena.

Durante y después de su administración acumuló señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y supuestos vínculos con grupos criminales en la región.

En 2021, el Congreso de San Luis Potosí lo inhabilitó, junto con integrantes de su cabildo, para ocupar cargos públicos durante seis años por irregularidades relacionadas con consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.


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