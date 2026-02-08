Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

Data del 22 de noviembre del 2024 cuando personal perteneciente al Gabinete de Seguridad efectuó las primeras acciones pertenecientes al denominado Operativo Enjambre, en el que, hasta el día de hoy, decenas de funcionarios públicos han sido detenidos y algunos, sentenciados.

Englobado en cuatro operativos principales, este despliegue de seguridad dio como resultado la detención de presidentes municipales, así como de servidores públicos, a quienes vinculan con grupos de la delincuencia organizada.

22 de noviembre del 2024

Este primer operativo arrancó en el Estado de México, donde elementos de diversas corporaciones se desplegaron de manera simultánea, con la orden de aprehender a 14 funcionarios municipales que, presuntamente, contaban con nexos en el crimen organizado y eran acusados de diversos delitos de alto impacto, incluido el de homicidio.

María Elena Martínez Robles - Alcaldesa de Amanalco ( sentenciada a 70 años de prisión )

( ) Manuel Alejandro "N" - Director de Seguridad Pública de Amanalco

Rodolfo "N" - Director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca

Eraclio "N" - Director de Seguridad de Tejupilco

Omar "N" - subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan

Ellery Guadalupe "N" - Presidente Honorífico del DIF de Tonatico y esposo de presidenta municipal

En este operativo se destacó un caso, en el que Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán se privó de la vida antes de ser detenido.

8 de febrero de 2025

En un segunda acción, se llevó a cabo otro despliegue, donde más presidentes municipales fueron detenidos.

Pedro Luis "N", alias "El Wicho" - Alcalde de Santo Tomás de los Plátanos

Este caso se destaca debido a que el presidente municipal aparentemente se fugó durante su toma de protesta. Duró prófugo durante aproximadamente 52 días, hasta que fue detenido en Valle de Bravo.

Este hombre fue detenido junto a 15 personas más, quienes fueron acusadas de intervenir en su escape.

9 de abril de 2025

Las siguientes capturas fueron resultado de investigaciones, en donde al menos tres de los detenidos fueron señalados de utilizar sus cargos públicos para cometer diversas extorsiones, por medio del denominado "cobro de piso".

José Humberto "N" - Síndico en funciones de Aculco

Edgar "N" - Exdirector de Seguridad Pública de Aculco

Ari Patrick "N" - Expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras

Baltazar "N" - Hermano del exalcalde de Almoloya de Alquisiras

Guillermina "N" - investigada por extorsión

Estas cinco personas fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado, donde se determinará su situación jurídica. Son acusados de exxtorsión contra comerciantes y durante el ejercicio de sus funciones.

5 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que el alcalde de Tequila, Diego "N", fue detenido por las autoridades federales junto a tres servidores públicos más durante diversos cateos efectuados en el Estado de Jalisco.

Juan Manuel "N", director de Seguridad Pública de Tequila

Juan Gabriel "N", director de Catastro y Predial de Tequila

Isaac "N", director de Obras Públicas de Tequila

Aparentemente, estas cuatro personas se encuentran vinculadas a una organización criminal oriunda del Estado.

