Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
operativo_enjambre_8d1bc5d9ae
Nacional

Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

Estas acciones desplegadas por el Gobierno Federal, buscan reducir delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio

  • 08
  • Febrero
    2026

Data del 22 de noviembre del 2024 cuando personal perteneciente al Gabinete de Seguridad efectuó las primeras acciones pertenecientes al denominado Operativo Enjambre, en el que, hasta el día de hoy, decenas de funcionarios públicos han sido detenidos y algunos, sentenciados.

Englobado en cuatro operativos principales, este despliegue de seguridad dio como resultado la detención de presidentes municipales, así como de servidores públicos, a quienes vinculan con grupos de la delincuencia organizada.

22 de noviembre del 2024

Este primer operativo arrancó en el Estado de México, donde elementos de diversas corporaciones se desplegaron de manera simultánea, con la orden de aprehender a 14 funcionarios municipales que, presuntamente, contaban con nexos en el crimen organizado y eran acusados de diversos delitos de alto impacto, incluido el de homicidio.

  • María Elena Martínez Robles - Alcaldesa de Amanalco (sentenciada a 70 años de prisión)
  • Manuel Alejandro "N" - Director de Seguridad Pública de Amanalco
  • Rodolfo "N" - Director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca
  • Eraclio "N" - Director de Seguridad de Tejupilco
  • Omar "N" - subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan
  • Ellery Guadalupe "N" - Presidente Honorífico del DIF de Tonatico y esposo de presidenta municipal

operativo-enjambre-amanalco.jpg

En este operativo se destacó un caso, en el que Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán se privó de la vida antes de ser detenido.

8 de febrero de 2025

En un segunda acción, se llevó a cabo otro despliegue, donde más presidentes municipales fueron detenidos.

  • Pedro Luis "N", alias "El Wicho" - Alcalde de Santo Tomás de los Plátanos

Este caso se destaca debido a que el presidente municipal aparentemente se fugó durante su toma de protesta. Duró prófugo durante aproximadamente 52 días, hasta que fue detenido en Valle de Bravo.

operativo-enjambre-alcalde-santo-tomas.jpg

Este hombre fue detenido junto a 15 personas más, quienes fueron acusadas de intervenir en su escape.

9 de abril de 2025

Las siguientes capturas fueron resultado de investigaciones, en donde al menos tres de los detenidos fueron señalados de utilizar sus cargos públicos para cometer diversas extorsiones, por medio del denominado "cobro de piso".

  • José Humberto "N" - Síndico en funciones de Aculco
  • Edgar "N" - Exdirector de Seguridad Pública de Aculco
  • Ari Patrick "N" - Expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras
  • Baltazar "N" - Hermano del exalcalde de Almoloya de Alquisiras
  • Guillermina "N" - investigada por extorsión

operativo-enjambre-aculco-almoloya.jpg

Estas cinco personas fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado, donde se determinará su situación jurídica. Son acusados de exxtorsión contra comerciantes y durante el ejercicio de sus funciones.

5 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que el alcalde de Tequila, Diego "N", fue detenido por las autoridades federales junto a tres servidores públicos más durante diversos cateos efectuados en el Estado de Jalisco.

operativo-enjambre-alcalde-tequila.jpg

  • Juan Manuel "N", director de Seguridad Pública de Tequila
  • Juan Gabriel "N", director de Catastro y Predial de Tequila
  • Isaac "N", director de Obras Públicas de Tequila

Aparentemente, estas cuatro personas se encuentran vinculadas a una organización criminal oriunda del Estado.

Aquí te presentamos la nota completa: Detienen al alcalde de Tequila en Operativo Enjambre


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_aviones_cuba_aeropuertpo_d8487e55ec
Cuba dice a aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible
CAPTURADOS_EN_OAXACA_2026_428b311cbc
Rescatan a menores de edad víctimas de trata en Oaxaca
vinculan_hombres_trafico_animales_9082e3aa4e
Vinculan a dos hombres por traficar más de 100 aves en Morelos
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_bad_bunny_6f56c2a2e2
Super Bowl LX: un 'campo de batalla' político
nl_prestamo_feliz_f22eaaa8bb
Suma director de Préstamo Feliz nueva vinculación a proceso
Whats_App_Image_2026_02_09_at_1_46_39_AM_a199f8fcb5
Caso de Eduardo Gattás llegará al Tribunal Electoral
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×