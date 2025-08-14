Cerrar X
Detienen a nueve personas decomisan arsenal en Sinaloa

La SSCP informó sobre la detención de nueve personas, entre ellas un menor, un decomiso de armas largas, miles de cartuchos, equipo táctico, vehículos y droga

  • 14
  • Agosto
    2025

Este jueves la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de nueve personas, entre las que se encuentra un menor de edad, un decomiso de armas largas, miles de cartuchos, equipo táctico, vehículos y droga tras una serie de operativos en Sinaloa.

El operativo en conjunto fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Sinaloa.

La detención ocurrió en el municipio de Novato, cuando las autoridades interceptaron a un grupo de individuos que intentaba huir, capturando a cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

En esta acción, decomisaron un vehículo, cuatro armas largas, 16 cargadores, dos magazines, 478 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 ponchallantas y 50 dosis de hierba seca con características de marihuana.

Mientras esta detención sucedía, en Los Mochis también se detuvo a cuatro personas.

En esta acción, las autoridades incautaron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de distintos calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía polvo blanco similar a la cocaína.

Además, en una tercera intervención en el poblado Adolfo López Mateos, Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a una persona e hicieron el decomiso de dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, un casco táctico, dos radios y cerca de 119 gramos de polvo blanco con apariencia de cocaína.

Esta detención llega apenas 11 días después de que se anunció que el gabinete de seguridad federal se presentará cada 15 días para garantizar los avances en seguridad, después de que la violencia en el estado sufriera una escalada en 2024 tras la detención en EUA de Ismael "el Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.


