Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Catemaco

Autoridades de Veracruz informaron la detención de Erick “N”, señalado como el presunto responsable de un multihomicidio que dejó cuatro personas fallecidas en el municipio de Catemaco, en la región de Los Tuxtlas.

La captura se realizó entre el 22 y 23 de diciembre de 2025, tras permanecer prófugo durante diez días.

Crimen ocurrió durante convivencia familiar

Los hechos se registraron el pasado 13 de diciembre en la localidad de Tebanca, cuando una convivencia familiar derivó en una discusión que terminó en un ataque armado dentro de un domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, la riña habría estado relacionada con el consumo de alcohol.

Como resultado del ataque, cuatro integrantes de una misma familia perdieron la vida.

Víctimas identificadas

Las autoridades identificaron a las personas fallecidas como:

Gusmaro “G”.

Graciela “G”.

Santiago “L”.

Lizeth “L”.

Además, tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital general de la zona, donde recibieron atención médica.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego durante la reunión familiar, por lo que dieron aviso a la Policía Municipal, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes.

Operativo de captura

La detención de Erick “N” se llevó a cabo mediante un operativo coordinado sobre la carretera Catemaco-Playa Azul, en el que participaron agentes de la Policía Ministerial, policía estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras su aseguramiento, el presunto responsable fue trasladado a San Andrés Tuxtla para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Erick “N” enfrentará cargos por homicidio doloso calificado. Será la autoridad competente la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas.

El caso ha generado conmoción en la región de Los Tuxtlas, al tratarse de un crimen intrafamiliar múltiple.

Las investigaciones continúan para esclarecer por completo los hechos y confirmar el móvil del ataque.

