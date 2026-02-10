México suma 28 muertes por sarampión y casi 9 mil casos

La Secretaría de Salud reportó 8 mil 899 casos confirmados y 28 defunciones por sarampión durante el periodo 2025-2026, con presencia del virus en las 32 entidades del país y en al menos 319 municipios.

De acuerdo con el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología, con corte al 9 de febrero de 2026, además se han registrado 22 mil 425 casos sospechosos, de los cuales más de 10 mil ya fueron descartados y otros tres mil continúan en análisis.

Chihuahua y Jalisco concentran la mayor carga

Las autoridades sanitarias detallaron que siete estados concentran las muertes asociadas directamente al virus: Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco con dos. Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México reportan una defunción cada uno.

En cuanto a contagios, Chihuahua también lidera el acumulado nacional con 4 mil 504 casos, mientras que Jalisco suma 2 mil 97, lo que convierte a ambas entidades en los principales focos de transmisión.

Otros estados con cifras relevantes son Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México.

Niños, los más afectados por el brote

Por grupos de edad, la mayor cantidad de contagios se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1,327 casos confirmados, seguidos del grupo de 5 a 9 años y de adultos jóvenes de entre 25 y 29 años.

La tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, con 50.41 casos por cada 100 mil habitantes, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Cabe señalar que el comportamiento del brote es similar entre hombres y mujeres: 50.7% de los contagios corresponde a varones y 49.3% a mujeres.

Transmisión activa en varias regiones

Durante 2026, los contagios recientes se han concentrado principalmente en Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, lo que refleja transmisión sostenida en distintas regiones del país.

Por su parte, la Secretaría de Salud subrayó que los datos son preliminares y que el brote continúa bajo vigilancia epidemiológica permanente, con énfasis en la identificación temprana de casos, el rastreo de contactos y el reforzamiento de los esquemas de vacunación.

