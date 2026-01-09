Podcast
Nacional

Suman 11 heridos por explosión en departamento de CDMX

Más de 1,000 elementos pertenecientes a distintas corporaciones acudieron hasta el lugar para brindar la atención necesaria a más de una decena de lesionados

  09
  Enero
    2026

Al menos 11 son las personas que resultaron heridas tras la explosión registrada este viernes al interior de un edificio de departamentos en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Estos hechos se registraron alrededor de las 08:55 de este viernes, cuando la fuga y posterior acumulación de gas LP en el tercer piso del inmueble conformado por 24 departamentos de la colonia Paseos de Taxqueña, provocó una explosión que derivó el desalojo de aproximadamente 2,500 habitantes.

Explosión-departamento-Coyoacán-CDMX.jpg

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, son 11 las personas que fueron atendidas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para recibir atención médica.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini diversas dependencias adscritas al Gobierno de la Ciudad de México brindaron apoyo a las más de 2,000 personas.

Más de 1,000 elementos se unen a labores de evaluación

Más de 1,000 elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la Defensa Nacional y Marina-Armada de México acudieron al punto para brindar apoyo en las labores de seguridad y desalojo de los afectados por esta explosión.

Explosión-departamento-Coyoacán-CDMX.jpg

La onda expansiva provocó que las ventanas se quebrarán, mientras que los fragmentos de la propia estructura terminaron sobre el pavimento de las calles aledañas.

Explosión-departamento-Coyoacán-CDMX.jpg

Autoridades continúan en los trabajos de evaluación de riesgos, debido a que la fuerza de la detonación provocó estragos en la infraestructura del inmueble.

 


