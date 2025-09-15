Cerrar X
Nacional

Detienen al chofer del autobús arrollado por tren en Atlacomulco

La Fiscalía General informó la detención de Gustavo 'N', conductor del autobús de pasajeros que fue embestido por un tren, dejando un saldo de diez muertos

  • 15
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús de pasajeros que fue embestido por un tren en Atlacomulco el pasado 8 de septiembre, incidente en el que murieron diez personas y más de 40 resultaron heridas.

En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia señaló que la aprehensión se realizó en Morelia, Michoacán, en coordinación con la fiscalía de esa entidad.

El detenido enfrenta cargos por los delitos de homicidio y lesiones, al ser identificado como quien conducía la unidad siniestrada de la línea Herradura de Plata.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, a la altura de la zona industrial, cuando el ferrocarril impactó al autobús en las primeras horas del día.

En redes sociales circularon videos que mostraban a pasajeros atrapados dentro del vehículo, mientras otras personas intentaban rescatarlos por el techo, en medio de la emergencia.


Etiquetas:
