Detienen en Puebla a exfuncionario ligado a García Luna

Policías ministeriales del estado de Puebla cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Eduardo “N”, exfuncionario presuntamente vinculado al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención durante una conferencia de prensa encabezada por Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia.

De acuerdo con el funcionario, el detenido es investigado por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde el año 2008.

Contratos irregulares en centros penitenciarios federales

Ulises Lara detalló que, según las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N” habría suscrito contratos de servicios relacionados con diversos centros federales de readaptación social.

Las investigaciones señalan que dichas operaciones se realizaron mientras Genaro García Luna se desempeñaba como servidor público y tenía entre sus funciones la coordinación del gabinete de seguridad del Gobierno de México.

Detención derivada de labores de inteligencia

La captura de Eduardo “N” fue posible gracias a trabajos de inteligencia realizados en el estado de Puebla.

Tras su detención, el exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades federales que lo requerían, quienes continuarán con el proceso legal correspondiente.

La FGR reiteró que las investigaciones siguen en curso para deslindar responsabilidades y esclarecer la posible red de operaciones ilícitas vinculadas con exservidores públicos del área de seguridad.

