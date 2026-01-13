EUA usó avión civil en ataque en el Caribe, según NYT

El Pentágono habría utilizado una aeronave secreta con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación que, según la administración del presidente Donald Trump, transportaba drogas en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, informó el diario The New York Times.

La operación, parte de la misión denominada “Lanza del Sur”, dejó 11 personas muertas en septiembre pasado.

Detalles de la aeronave y operación

Según el rotativo, la aeronave no llevaba armas visibles bajo las alas y ocultaba su armamento dentro del fuselaje, sin ningún tipo de distintivo militar.

Imágenes de vigilancia muestran que la embarcación regresó hacia Venezuela tras avistar el aparato antes del ataque.

Testimonios que cita el periódico señalan que dos sobrevivientes del primer ataque parecieron saludar a la aeronave desde los restos de casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que también hundió la embarcación, algo que ha intensificado críticas sobre la legalidad de la operación.

Cambio de tácticas tras el primer ataque

Tras el incidente inicial, el Ejército estadounidense optó por usar aeronaves militares identificables, incluidos drones MQ-9 Reaper, en ataques posteriores contra embarcaciones en la región, según funcionarios citados.

En octubre, en otra operación, dos sobrevivientes nadaron hasta ser rescatados y repatriados a Colombia y Ecuador, evitando un segundo ataque, señalaron fuentes consultadas por The New York Times.

Las maniobras forman parte de más de 35 operaciones navales y aéreas ejecutadas por fuerzas armadas estadounidenses bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el Caribe.

Analistas y gobiernos como el de Colombia han cuestionado estos ataques por posibles violaciones al derecho internacional, al señalar que no se ha demostrado públicamente el vínculo de las víctimas con el crimen organizado.

Estos hechos se produjeron antes de que el 3 de enero, por orden del presidente Trump, fuerzas estadounidenses ingresaran a Venezuela para capturar al líder de Caracas, Nicolás Maduro, quien permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York desde hace días, según funcionarios citados por medios internacionales.

