Nacional

Entrega IMSS-Bienestar 115 millones de medicamentos en 2025

IMSS-Bienestar reportó la entrega de más de 115 millones de medicamentos en 2025. Alejandro Svarch informó que también se superaron metas de consultas

  13
  Enero
    2026

El IMSS-Bienestar cerró 2025 con un avance clave en el abasto de medicamentos, al entregar más de 115 millones de piezas en los últimos cuatro meses del año, como parte de la Estrategia de las Rutas de la Salud, informó su director general, Alejandro Svarch, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Abasto garantizado en todo el país

Svarch destacó que esta estrategia permitió asegurar el suministro mensual en 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS-Bienestar en 23 estados del país.

“Fue clave esta estrategia impulsada por nuestra presidenta para solucionar el tema del abasto y el acceso a medicamentos”, afirmó.

Añadió que la distribución continuará en 2026, con la entrega de 13 millones de medicamentos esta semana y 14 millones más la siguiente para el primer nivel de atención.

Metas superadas en consultas

Además del abasto, el titular del organismo informó que se superaron las metas de atención médica. En 2025 se realizaron más de 51 millones de consultas de primer nivel, lo que equivale al 103% de la meta anual, y se atendió a 13 millones de personas.

“Esta meta representa un símbolo para nuestra institución, porque la atención primaria es el pilar del modelo del IMSS-Bienestar”, subrayó.

En consultas de especialidad, se alcanzaron más de seis millones, un 123% de lo programado, además de casi un millón de cirugías, más de 500 mil partos y más de 250 trasplantes, todos de manera gratuita.

Nuevos hospitales y expansión en 2026

Durante 2025 se inauguraron 15 hospitales y cuatro centros de salud, principalmente en zonas donde antes no había presencia del sistema público.

Estas unidades, dijo Svarch, redujeron tiempos de traslado y acercaron atención especializada a comunidades remotas.

Para el primer trimestre de 2026, anunció la puesta en marcha de hospitales estratégicos, como el Hospital Oncológico de la Mujer en la Ciudad de México, el Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, el Hospital General de Ciudad Madero y el Hospital General de Jiutepec, este último con quirófano inteligente y telemedicina.

Refuerzo al personal de salud

El director del IMSS-Bienestar destacó también el fortalecimiento del recurso humano. En 2025 se incorporaron 2 mil 731 enfermeras y enfermeros, así como 3 mil 293 médicas y médicos especialistas, además de un aumento al salario base.

“Este esfuerzo es un acto de justicia social y laboral para quienes sostienen el sistema público de salud”, concluyó Svarch.

Los resultados, dijo, forman parte de una estrategia integral que permitió cerrar el año con más medicamentos, más hospitales en operación y mayor capacidad de atención para la población.


