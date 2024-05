Día de las Madres: Las cifras de la maternidad en México

Fue a partir de 1922 que se instauró el 10 de mayo como el Día de las Madres en nuestro país.

Por ello, a propósito de este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de otras entidades, presentaron una serie de datos y características sociodemográficas de la maternidad en México.

Millones de madres

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2023 se reportaron en México 38.5 millones de mujeres que eran madres. Por grupos de edad, 6% de las adolescentes de 15 a 19 años y 44.9 % de las jóvenes de 20 a 29 años, habían tenido una hija o hijo. Esta cifra se incrementa a nueve de cada 10 en las mujeres de 40 a 49 años.

Así mismo, se reportó que tres de cada 10 mujeres que eran madres también eran jefas de hogar (11.5 millones). Del total de mujeres de 15 años y más con al menos una hija o hijo, 46.5 % estaba casada. Siguieron aquellas que vivían en unión libre (20.5 %), eran viudas (12.0 %), estaban solteras (10.4 %) o separadas (7.5 %).

Ser madre es para siempre

Combinar la crianza de las hijas e hijos en actividades, ya sean académicas o económicas, establece un doble esfuerzo para las madres. Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, de las mujeres de 15 a 60 años que reside con una hija o hijo menor de 18 años, 87.6 % declaró que son ellas quienes más tiempo dedicaban a su cuidado.

Aquellas que asisten a la escuela que comprenden 6.7 % de las que tenían entre 15 y 24 años. Por nivel de escolaridad, casi la mitad de las madres de 15 a 24 (48.1 %) tenía secundaria completa, 32.8 % educación media superior o superior, 15.9 % primaria completa y 3.1 % primaria incompleta.

De las madres ocupadas en el mercado laboral (17 370 749), 64.4 % eran trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.9 % trabajaban por cuenta propia, 5.3 % no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5 % eran empleadoras. Por duración de la jornada laboral, 43.8 % trabajó entre 35 y 48 horas, 23.7 % lo hizo de 15 a 34 horas, seguido por las que laboraron más de 48 horas (17.8 %) y menos de 15 horas (11.7 %).

En cuanto al ingreso de las jefas de hogar que eran madres, trabajadoras subordinadas y remuneradas, 46.7 % ganó hasta un salario mínimo y 31.3 % recibió más de un salario y hasta dos salarios mínimos. Solo 6.9 % percibió más de dos y hasta tres salarios mínimos y 3.8 %, más de tres.

Sin embargo, al mezclar la responsabilidad laboral, que no atiende en ocasiones a las necesidades interpersonales de los individuos, las madres que declararon no haber trabajado, se les preguntó si tenían la necesidad o el deseo de trabajar. De las que respondieron afirmativamente (2 637 508), 54.1 % declaró que no estaba buscando trabajo porque no tenía quién cuidara a sus hijos pequeños, ancianos o enfermos, 11.3 % pensaba que por su edad o por su aspecto no la aceptarían en un trabajo, 10.8 % esperaba recuperarse de una enfermedad o accidente, 7.3 % en su localidad no había trabajo o solo se realizaba en ciertas temporadas del año, y 16.5 % respondió otra razón.

Tener hijos

En 2024, se estima que, que el promedio de hijos por mujer, durante su vida reproductiva, es de 1.89, informó el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

No obstante, esto tiene un lado inquietante, ya que existe la maternidad en la infancia y adolescencia, la cual arrebata a niñas y adolescentes su desarrollo pleno y la posibilidad de movilidad al reducir drásticamente sus oportunidades de desarrollo educativo y profesional.

Estimaciones de la CONAPO muestran que en 2023 la fecundidad forzada de niñas de 10 a 14 años fue de 1.70 nacimientos por cada mil niñas.

Si tomamos la cifra, por ejemplificar, de las poco más de 5 millones de niñas, entre 10 y 14 años, que había en 2020, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), podríamos estimar que unas 8 mil 500 niñas sufrieron fecundidad forzada, tan solo en 2023. Eso sin desestimar mujeres que han tenido que dar a luz a hijos, productos de abusos y violaciones.

Si bien, el Día de las Madres implica reconocer y seguir valorando un pilar esencial de los mexicanos, y principalmente de la existencia de la humanidad, aún existe una enorme deuda, de carácter social y estructural, hacia las madres y el deseo de las mujeres respecto a la maternidad.

Comentarios