Anuncia Sheinbaum inversión de $21,000 millones en salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves una inversión conjunta superior a los $21,000 millones de pesos en el sector salud como parte del llamado Plan México, estrategia con la que el Gobierno federal busca fortalecer la soberanía sanitaria, ampliar la producción nacional de medicamentos y consolidar al país como un polo farmacéutico regional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal estuvo acompañada por empresarios del sector farmacéutico y por el secretario de Salud, David Kershenobich, quien destacó que las inversiones representan mucho más que una cifra económica.

“Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país”, afirmó el funcionario.

Kershenobich aseguró que el Gobierno federal mantiene comunicación constante con la industria farmacéutica para impulsar inversiones estratégicas en territorio nacional.

“Hemos fortalecido el que pueda haber inversión y desarrollo de la industria farmacéutica en México”, sostuvo.

Las inversiones anunciadas abarcan desde nuevas plantas de producción, expansión de infraestructura, estudios clínicos, fabricación de insulina y medicamentos biotecnológicos, hasta transferencia tecnológica y producción de materias primas farmacéuticas.

El director general de ABBOTT, Edgar Romero, anunció una inversión de $3,500 millones de pesos para ampliar su planta en Santiago de Querétaro, proyecto que contempla la generación de 1,200 empleos directos hacia 2030.

La nueva instalación estará enfocada en la producción de dispositivos médicos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de trastornos cardíacos como la fibrilación auricular.

“México fue seleccionado debido a su sólida base de talento local, cercanía con universidades y una infraestructura robusta”, destacó la compañía.

El director general de Bristol Myers Squibb, Oswaldo Bernal, informó una inversión cercana a $1,000 millones de pesos para ampliar procesos de manufactura e investigación clínica en México.

La empresa detalló que el proyecto permitirá generar 380 empleos directos y 65 indirectos durante los próximos años.

“Estamos comprometidos en transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia”, señalaron representantes de la compañía, quienes destacaron que México se ha convertido en un punto estratégico para el desarrollo clínico.

La directora general de Grupo Neolpharma , Luz Astrea Ocampo Gutiérrez, anunció una inversión de $750 millones de pesos en Toluca, Estado de México, para producir materias primas farmacéuticas.

La empresa informó que sus plantas tendrán capacidad para producir más de 2,300 toneladas anuales y adelantó que parte de la producción será exportada a Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá.

“México está en un momento transversal para convertirse en parte de una cadena de suministro regional”, señaló la empresa.

El director general de Opella, Luis Soares, anunció una inversión de $2,300 millones de pesos para ampliar y modernizar su planta ubicada en Ocoyoacac, Estado de México.

El proyecto contempla una nueva línea de producción de Enterogermina y la generación de 50 empleos directos y 450 indirectos.

“Opella está en México para invertir, para crecer y para poner salud en la mano de todos los mexicanos”, afirmó el CEO de la compañía.

El director general de Vazol Farma, Federico Prince, informó que Laboratorios Kener realizará una inversión total de $5,360 millones de pesos en proyectos ubicados en Toluca y Chalco, Estado de México.

Entre los planes destaca la expansión de su planta de inyectables, una nueva planta de hemoderivados en coordinación con el Gobierno federal y una planta biotecnológica desarrollada junto a una empresa transnacional.

“México tiene una oportunidad histórica para fortalecer su capacidad productiva y consolidarse como una plataforma farmacéutica para América”, señalaron directivos de la empresa.

El director de Biotecnología y Vacunas de Liomont , Sergio Valentinotti, detalló que se invertirán $4,000 millones de pesos para una nueva planta de sólidos orales y la ampliación para inyectables biotecnológicos y vacunas en Ocoyoacac, Estado de México, así como para la expansión de la producción de biofármacos y vacunas, y la construcción de una planta para síntesis y encapsulación de ARNm, en Cuajimalpa, Ciudad de México.

Generará 370 empleos directos y 400 indirectos.

Uno de los anuncios más relevantes fue el de Sanofi, su directora de asuntos corporativos, Paola Martorelli, confirmó un proyecto para construir una planta de producción de insulina en México con transferencia de tecnología.

La farmacéutica adelantó que la instalación produciría insulinas basales e insulina rápida para cubrir la demanda nacional.

“Su puesta en marcha podría cubrir el 100 por ciento de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento”, indicó la empresa.

Sanofi detalló que el proyecto contempla una inversión superior a $2,000 millones de pesos.

Inversión de Bayer llegará a Nuevo León

El director general de Pharma Bayer México, Daniel Landero, informó una inversión de $150 millones de pesos para desarrollar estudios clínicos en instituciones públicas y privadas del país.

La farmacéutica señaló que actualmente ya ha ejercido el 33% de los $3,000 millones de pesos anunciados previamente para el periodo 2025-2029.

"Una inversión de 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos que involucran tanto a instituciones privadas como instituciones públicas, como: el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de Monterrey, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el Hospital General de la Raza.

Durante la presentación, Sheinbaum sostuvo que el fortalecimiento de la industria farmacéutica forma parte de la estrategia para impulsar el desarrollo económico nacional y reducir la dependencia del extranjero en medicamentos e insumos médicos.

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