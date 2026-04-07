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Internacional

´Toda una civilización morirá esta noche': Trump amenaza a Irán

El presidente de EUA advirtió que 'toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás', en referencia a posibles ataques a infraestructuras

  • 07
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” en Irán llegarán a su fin tras un “cambio total y completo de régimen”, en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump sostuvo que, bajo la dirección de “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán.

Sin embargo, advirtió que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, en referencia a posibles ataques a infraestructura crítica.

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Este martes, múltiples puntos de infraestructura estratégica en Irán fueron atacados de manera simultánea. Entre los objetivos impactados se incluyen puentes clave, la red ferroviaria nacional y el principal centro de exportación de crudo en la isla de Kharg.

En Kashan, un ataque al puente ferroviario de Yahya Abad dejó al menos dos muertos y tres heridos, informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de Isfahan.

También te puede interesar: Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

En la provincia de Qom, proyectiles enemigos impactaron un puente vital, afectando el tránsito hacia Teherán. En el norte, un puente elevado sobre la autopista que conecta Tabriz con Teherán fue destruido, bloqueando el paso comercial hacia el norte del país.

Ultimátum y plan sobre Ormuz

Trump ha fijado un plazo definitivo para este martes a las 20:00 hora del Este para que Irán cumpla con sus exigencias de reabrir el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas para el transporte petrolero global.

El mandatario ha sugerido incluso cobrar un peaje a los barcos que crucen esta ruta si Estados Unidos logra el control, afirmando: “¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos. Ellos han sido derrotados militarmente”.

Leer más: Petróleo de Texas se dispara tras nuevas amenazas de Trump

Desde finales de marzo, Trump ha alternado amenazas y aplazamientos sobre ataques a plantas eléctricas, puentes y otras infraestructuras, mientras negociaciones a través de Pakistán no han logrado un acuerdo definitivo.

Irán rechazó el más reciente alto al fuego, y su representante en El Cairo, Mojtaba Ferdousi Pour, declaró que Teherán solo aceptará el fin del conflicto con garantías de no ser atacado nuevamente. Por su parte, la ONU, a través del secretario general António Guterres, recordó que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional.

También te puede interesar: Estados Unidos afirma que Irán pidió un alto al fuego

Un funcionario regional involucrado en las negociaciones indicó que los esfuerzos diplomáticos continúan a puerta cerrada, aunque con poca confianza entre las partes.

Riesgos y amenazas

Trump afirmó que, si Irán no cumple, “cada puente en Irán será diezmado para las 12 en punto de mañana por la noche” y reiteró la posibilidad de destruir plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros e incluso plantas de desalinización.

En publicaciones en Truth Social, el mandatario describió la operación como “el Día de las Plantas Eléctricas y el Día de los Puentes, todo envuelto en uno”.

Leer más: Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz

El creciente enfrentamiento mantiene a la región en tensión, mientras la comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de esta crisis, que podría desencadenar impactos económicos y humanitarios globales.

 


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