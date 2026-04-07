‘Derrumba’ cese al fuego cotización del petróleo y tipo de cambio

Con el anuncio de apertura del estrecho de Ormuz y la tregua de la guerra en Irán por al menos dos semanas, el petróleo y cotización del tipo de cambio comenzaron a caer.

De acuerdo con reportes oficiales, a solo unos minutos de este anuncio, la cotización del petróleo tuvo un descalabro cercano al 10% al ubicarse en $102.46 dólares el barril.

Como se sabe, el barril del petróleo llegó a cotizar en los puntos más álgidos del conflicto en cerca de $120 dólares por barril.

Incluso ante la incertidumbre y declaraciones de Donald Trump en torno a los ataques a la infraestructura de Irán, el crudo tipo Brent llegó a alcanzar picos de hasta $144 dólares.

El tipo de cambio también reaccionó a la noticia al ubicarse en $17.63 pesos por dólares.

De acuerdo con analistas, se espera que los mercados globales comiencen a celebrar en sus aperturas correspondientes.

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