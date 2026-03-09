Podcast
Reporte Ciudadano
edificio_derrumbe_cdmx_3213e75118
Nacional

Colapsa edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades activaron un operativo de rescate tras el accidente ocurrido en Calzada San Antonio Abad; reportan personas atrapadas y labores en curso

  • 09
  • Marzo
    2026

El desplome de un edificio en proceso de demolición movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este lunes en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y la calle Alfredo Chavero, donde brigadas de rescate trabajan para localizar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, el colapso ocurrió mientras el inmueble era sometido a trabajos de derrumbe por parte de particulares. El desplome afectó varios niveles de la estructura y provocó que parte de las losas cayera sobre quienes se encontraban en el interior.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el Heroico Cuerpo de Bomberos y brigadas de Protección Civil acudieron al lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades acordonaron el perímetro y restringieron la circulación en la zona mientras se realizan las maniobras.

Confirman rescate de personas tras colapso en San Antonio Abad

Durante las primeras horas de atención del incidente, personal de emergencia informó que varias personas quedaron atrapadas dentro de la estructura colapsada. Con apoyo de herramientas especializadas y maquinaria, los rescatistas comenzaron a retirar escombros para ubicar a las víctimas.

El jefe vulcano Juan Manuel Pérez Cova confirmó que el edificio que colapsó tenía tres niveles y que los equipos de rescate lograron sacar con vida a dos personas que se encontraban dentro de la estructura al momento del derrumbe.

Para reforzar las labores de búsqueda, los bomberos activaron una célula homo-canina, integrada por binomios de rescatistas y perros entrenados para localizar personas bajo estructuras colapsadas.

Clara Brugada supervisa labores de rescate en el lugar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al sitio del derrumbe para supervisar las operaciones y confirmar el estado de las labores de rescate. Desde el lugar, explicó que el inmueble ya estaba catalogado como de alto riesgo debido a daños estructurales acumulados desde los sismos que afectaron a la capital.

La mandataria señaló que una de las personas rescatadas fue trasladada al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada, mientras continúan los trabajos para localizar a otras personas que permanecen bajo los escombros.

Edificio colapsado tenía daños estructurales desde sismos

Autoridades capitalinas informaron que el inmueble presentaba afectaciones estructurales desde el sismo de 1985, las cuales se agravaron después del sismo de 2017. Debido a esas condiciones, el edificio se encontraba en proceso de demolición al momento del incidente.

De acuerdo con información difundida por Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un total de 57 personas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el colapso.

La mayoría logró salir sin lesiones, aunque el desplome de tres losas provocó que varias personas quedaran atrapadas bajo los restos de la estructura.


