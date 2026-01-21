Sheinbaum ratifica apoyo de México a Cuba con petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que México “siempre va a estar ahí” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, aun en medio del actual bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y la reducción del suministro energético desde Venezuela.

En la conferencia matutina, la mandataria destacó que la relación entre ambos países responde a una política histórica de solidaridad con el pueblo cubano en tiempos de dificultad.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí”, subrayó Sheinbaum.

Apoyo no es “a costa” de México

Sheinbaum rechazó las críticas de la oposición que cuestionan el envío de crudo a la isla argumentando que se hace en detrimento de los mexicanos.

“No es a costa, porque es muy poco realmente de lo que se produce; es un apoyo solidario”, afirmó la presidenta al enfatizar que lo destinado a Cuba representa una fracción mínima de la producción nacional.

Política exterior con tradición

La titular del Poder Ejecutivo federal, recordó que el apoyo energético y humanitario forma parte de la tradición de la política exterior mexicana desde que Estados Unidos impuso el bloqueo económico a Cuba en la década de 1960.

Señaló que México fue el único país que se opuso en su momento a ese bloqueo y que desde entonces, sin importar el gobierno en turno, se ha mantenido una relación solidaria con La Habana.

“México siempre ha tenido una relación de apoyo al pueblo cubano más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen”, dijo.

Continuidad con gobiernos previos

Además, rememoró que administraciones anteriores también impulsaron políticas de apoyo a Cuba: Enrique Peña Nieto condonó deuda petrolera, y Andrés Manuel López Obrador envió crudo tanto por contratos como por motivos humanitarios.

Cabe destacar que la actual administración decidió continuar esa política histórica.

Un vínculo que no se disuelve

Por otra parte, subrayó que este enfoque se alinea con una política exterior basada en la fraternidad y la solidaridad entre pueblos, y que no debe desaparecer pese a los desafíos internacionales.

“Y eso no tiene por qué desaparecer”, concluyó Sheinbaum al defender la continuidad de la cooperación con Cuba.

