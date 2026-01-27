Podcast
Internacional

Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti

El exmandatario demócrata envío sus condolencias a los familiares de las víctimas que fueron abatidos por agente del ICE en Minnesota

  • 27
  • Enero
    2026

El expresidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos no es un país que trate de forma brutal a los ciudadanos cuando intentan ejercer sus derechos, luego de que Donald Trump se negó a posicionarse sobre la actuación del agente del ICE responsable de abatir a Alex Pretti.

ice-protestas.jpg

Ciudadanos de Minnesota denuncian injusticia 'cuando la ven'

A través de redes sociales, el exmandatario demócrata compartió un mensaje en donde asegura que el Estado de Minnesota se mantiene firme, debido a que denuncian la injusticia y exigen responsabilidades a las autoridades cuando lo creen conveniente.

"Lo que ha ocurrido en Minneapolis durante el último mes traiciona nuestros valores más básicos como estadounidenses. No somos una nación que dispara a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permite que nuestros ciudadanos sean brutalmente tratados por ejercer sus derechos constitucionales. No somos una nación que pisotea la Cuarta Enmienda y tolera que nuestros vecinos sean aterrorizados.

El pueblo de Minnesota se ha mantenido firme, ayudando a los miembros de la comunidad en circunstancias inimaginables, denunciando la injusticia cuando la ven y exigiendo responsabilidades a nuestro Gobierno ante el pueblo. Los habitantes de Minnesota nos han recordado a todos lo que significa ser estadounidense, y ya han sufrido lo suficiente a manos de esta Administración. La violencia y el terror no tienen cabida en los Estados Unidos de América, especialmente cuando es nuestro propio Gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses."

Mencionó que a pesar de lo ocurrido, "nadie puede destruir lo que Estados Unidos representa, ni siquiera el presidente".

Exige investigación 'completa, justa y transparente'

El expresidente exigió una investigación completa, justa y transparente sobre la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Aseguró que junto a su esposa Jill, enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Jill y yo enviamos nuestras fuerzas a las familias y comunidades que querían a Alex Pretti y Renee Good, mientras todos lamentamos sus muertes sin sentido."

inter-alex-pretti-mineapolis.jpg

El incidente de Alex Pretti es el segundo incidente en menos de tres semanas que involucra a agentes federales de inmigración en esta ciudad. Recordemos que la primera fue Renee Good, quien perdió la vida el pasado 7 de enero durante otro operativo.

renee-good.jpg

Ambos hechos han generado una creciente indignación pública y protestas en distintos puntos de Estados Unidos. 

También podría interesarte: Recaudan más de US$1 millón por enfermero asesinado por ICE

 

 


Comentarios

