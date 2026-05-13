Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cia_sheinbaum_mexico_fadb030f98
Nacional

Es falso que operen agentes de la CIA en México: Gobierno

Claudia Sheinbaum sostuvo que toda cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional

  • 13
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es “absolutamente falso” que agentes de la CIA operen de manera ilegal en territorio mexicano, luego de la publicación de un reporte de CNN que señalaba presuntas acciones encubiertas de la agencia estadounidense en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal calificó la información como “mentirosa” y sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad se encuentra plenamente regulada por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

“Es absolutamente falso”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el contenido de la publicación.

Incluso ironizó sobre el tema y afirmó que la narrativa presentada era “una ficción del tamaño del universo”.

Te puede interesar: García Harfuch rechaza versión sobre operación de CIA en México

Además, señaló que detrás de este tipo de versiones existen intereses políticos y mediáticos que buscan deteriorar la relación entre México y Estados Unidos.

“Hay grupos en Estados Unidos y grupos aquí en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México”, declaró.

Según la mandataria, algunas publicaciones pretenden construir escenarios de confrontación utilizando temas relacionados con narcotráfico, seguridad y presunta intervención extranjera.

“Le apuestan a una mala relación para la intervención de Estados Unidos en México”, agregó.

Cooperación bajo reglas legales

La titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que sí existe coordinación con agencias estadounidenses, aunque subrayó que ésta se realiza únicamente dentro de los límites establecidos por la legislación mexicana.

“Solamente están acreditados para realizar tareas perfectamente determinadas por la ley”, explicó.

En ese contexto, Sheinbaum diferenció los mecanismos formales de cooperación bilateral de cualquier versión relacionada con operaciones clandestinas o acciones fuera del marco legal mexicano.

Además, afirmó que incluso la propia vocería de la CIA desmintió el contenido difundido por CNN, situación que consideró relevante para evidenciar la falta de sustento de la publicación.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_luis_guillermo_benitez_torres_7d6d6e745f
Acusan red de corrupción y nepotismo ligada a Rocha Moya
pemex_confirma_fallecido_por_incendio_refineria_salina_cruz_8e20160fc6
Pemex duplica muertes por accidentes en lo que va de 2026
hector_cuen_fgr_carpeta_sigue_abierta_sinaloa_15e2dc266b
Investigación sobre homicidio de Héctor Cuén sigue abierta: FGR
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Vinculan 'huachitúnel' en Santa Catarina con buque de Tampico
finanzas_materiales_construccion_c110686c35
Petróleo caro provoca ‘subida’ en insumos para la construcción
Whats_App_Image_2026_05_14_at_12_29_07_AM_4a3b6fec14
Dejará Día del Maestro en NL derrama de $230 millones de pesos
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
publicidad
×