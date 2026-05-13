Es falso que operen agentes de la CIA en México: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es “absolutamente falso” que agentes de la CIA operen de manera ilegal en territorio mexicano, luego de la publicación de un reporte de CNN que señalaba presuntas acciones encubiertas de la agencia estadounidense en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal calificó la información como “mentirosa” y sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad se encuentra plenamente regulada por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

“Es absolutamente falso”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el contenido de la publicación.

Incluso ironizó sobre el tema y afirmó que la narrativa presentada era “una ficción del tamaño del universo”.

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Además, señaló que detrás de este tipo de versiones existen intereses políticos y mediáticos que buscan deteriorar la relación entre México y Estados Unidos.

“Hay grupos en Estados Unidos y grupos aquí en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México”, declaró.

Según la mandataria, algunas publicaciones pretenden construir escenarios de confrontación utilizando temas relacionados con narcotráfico, seguridad y presunta intervención extranjera.

“Le apuestan a una mala relación para la intervención de Estados Unidos en México”, agregó.

Cooperación bajo reglas legales

La titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que sí existe coordinación con agencias estadounidenses, aunque subrayó que ésta se realiza únicamente dentro de los límites establecidos por la legislación mexicana.

“Solamente están acreditados para realizar tareas perfectamente determinadas por la ley”, explicó.

En ese contexto, Sheinbaum diferenció los mecanismos formales de cooperación bilateral de cualquier versión relacionada con operaciones clandestinas o acciones fuera del marco legal mexicano.

Además, afirmó que incluso la propia vocería de la CIA desmintió el contenido difundido por CNN, situación que consideró relevante para evidenciar la falta de sustento de la publicación.

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