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García Harfuch rechaza versión sobre operación de CIA en México

Harfuch rechazó reportes sobre presuntas operaciones letales de la CIA en México y defendió que toda acción de seguridad se realiza bajo soberanía nacional

  • 12
  • Mayo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó de manera categórica la versión difundida por CNN que vinculó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con una supuesta campaña secreta de operaciones letales contra cárteles dentro de territorio mexicano, luego de una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México.

A través de un comunicado oficial, el funcionario afirmó que el Gobierno de México no permitirá versiones que busquen “normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

La declaración surgió tras una investigación publicada por CNN, en la que se aseguró que una explosión registrada el pasado 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, donde fue destruido un vehículo presuntamente ocupado por Francisco Beltrán, alias “El Payín”, supuesto integrante del Cártel de Sinaloa, formaba parte de una campaña ampliada de la CIA en México.

Harfuch subraya soberanía y control operativo nacional

Frente a estas afirmaciones, García Harfuch reiteró que todas las operaciones de seguridad en México son ejecutadas exclusivamente por autoridades mexicanas y que cualquier cooperación internacional está limitada a mecanismos institucionales de intercambio de información.

“La cooperación con Estados Unidos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países; sin embargo, ésta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, señaló.

El titular de la SSPC agregó que la colaboración bilateral ha permitido golpes relevantes contra estructuras criminales, incluyendo detenciones prioritarias, decomisos de droga, armas, laboratorios clandestinos y recursos financieros, pero insistió en que dichos avances se desarrollan siempre dentro del marco legal mexicano.

Constitución prohíbe intervenciones extranjeras sin autorización

La postura oficial se respalda en la Constitución mexicana, particularmente en los artículos 39 y 40, que establecen la soberanía nacional como un principio inalienable y rechazan cualquier intervención extranjera que vulnere la integridad del país.

El artículo 40 señala expresamente que México “bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero” que afecte su independencia, además de prohibir investigaciones o persecuciones extranjeras sin autorización expresa del Estado mexicano.

Estas disposiciones fueron reforzadas con reformas recientes que endurecen sanciones contra actividades ilegales vinculadas con injerencia extranjera o tráfico ilícito de armas.

Cooperación sí, subordinación no

García Harfuch insistió en que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad sigue siendo estratégica, pero delimitada por canales diplomáticos y legales coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”, enfatizó.


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