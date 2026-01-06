Mantiene Cártel Jalisco Nueva Generación su hegemonía criminal

El año 2025 colocó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo una presión que no esperaban. Detenciones, operativos simultáneos, designaciones internacionales y un endurecimiento del discurso de seguridad marcaron la agenda tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con otras organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, estos golpes no se tradujeron en una pérdida visible de poder, cohesión interna o presencia territorial.

El CJNG cerró el año con jerarquía definida y el mando centralizado en Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El 20 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes al designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera y como organización terrorista global especialmente designada. Esta clasificación colocó al CJNG en la misma categoría jurídica que grupos considerados responsables de campañas sistemáticas de violencia y terror.

El Departamento de Estado describe al CJNG como una organización criminal transnacional con presencia en casi todo México, dedicada no solo al narcotráfico, sino también a actividades como extorsión, tráfico de personas migrantes, robo de combustibles y minerales, comercio ilegal de armas y ataques directos contra autoridades.

Subraya el uso de armamento de alto poder, drones con explosivos y atentados contra funcionarios públicos, elementos que, según el gobierno estadounidense, justificaron su inclusión en la lista de organizaciones terroristas.

El Informe Nacional de Amenaza de las Drogas 2025, elaborado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, refuerza la idea de que el CJNG no solo resistió los golpes, sino que consolidó su posición como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Señala que el CJNG es uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos; una organización con presencia, aliados o facilitadores en los 50 estados de ese país: un grupo con alcance internacional en más de 40 países; y una estructura que opera bajo un modelo de franquicia criminal, capaz de integrar células locales sin perder el control del mando central.

El músculo financiero: Los Cuinis

El informe estadounidense identifica de manera expresa a Los Cuinis como el brazo financiero. Esta estructura es señalada como pieza clave para el lavado de dinero y la administración de recursos obtenidos por el cártel.

Golpes en 2025

Durante 2025 fue objeto de múltiples operativos. En mayo se informó la detención de una operadora del grupo en Magdalena, Jalisco, así como la captura de ocho integrantes en Poza Rica, Veracruz. Hacia diciembre, las autoridades federales reportaron la detención de Emiliano Alejandro “N”, alias “El H”, identificado como jefe de plaza y objetivo prioritario.

A estos hechos se sumaron detenciones de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, y Armando “N”, alias “Delta 1”, señalado como comandante de sicarios.

Extradiciones a Estados Unidos

Además de los operativos en territorio nacional, el año 2025 estuvo marcado por dos grandes envíos de personas extraditadas o trasladadas por México a Estados Unidos, en los que se incluyeron operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y de su brazo financiero, Los Cuinis.

En el primer envío, realizado en febrero de 2025, México trasladó a 29 personas a la Unión Americana. Dentro de ese grupo figuró Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del CJNG, así como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes. En ese mismo traslado fue incluido Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, señalado como operador financiero y líder regional del CJNG en Oaxaca y Veracruz. La lista también incorporó a Carlos Algredo Vázquez, identificado como mando operativo del cártel, y a Andrew Clark, alias “El Dictador”, descrito como enlace logístico e internacional del grupo.

El segundo gran envío, efectuado en agosto de 2025, incluyó a 26 personas trasladadas a Estados Unidos. Entre ellas destacó Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, señalado como uno de los líderes de Los Cuinis, su extradición fue considerada uno de los golpes más relevantes del año contra la estructura financiera del cártel.

Presencia territorial

Los documentos estadounidenses y los reportes del Gobierno mexicano coinciden en que el CJNG mantiene presencia, influencia o disputa en una amplia franja del territorio nacional.

Mantiene actividad relevante en estados como: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Chiapas, Baja California y Baja California Sur.

CJNG frente al debilitamiento del Cártel de Sinaloa

Uno de los elementos más relevantes del informe estadounidense es la comparación implícita entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Mientras este último aparece debilitado por la captura y procesamiento de sus liderazgos históricos, el CJNG es descrito como más cohesionado, más violento y con mayor capacidad de expansión.

Esta organización criminal es considerada como el principal beneficiario del reacomodo criminal derivado del debilitamiento de Sinaloa. En términos de producción y tráfico de drogas sintéticas, es evaluado como la amenaza más activa y dinámica.

Las alianzas: la relación con la facción de Los Chapitos

El informe estadounidense también aborda la relación del CJNG con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa. Podría estar aprovechando la confrontación entre la facción de Los Chapitos y la de La Mayiza, e incluso se menciona la posibilidad de una alineación táctica con los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Un poder que resiste

Al cierre de 2025, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización golpeada, pero no quebrada. Ha perdido operadores, ha sido expuesta a una presión internacional sin precedentes y ha sido catalogada por Estados Unidos como organización terrorista. Aun así, conserva jerarquía, presencia territorial y capacidad de adaptación.

