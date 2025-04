Estados Unidos amenaza con restringir el ganado mexicano

Estados Unidos ha amenazado con restringir nuevamente las importaciones de ganado mexicano debido a un brote de gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en el sur de México, particularmente en Chiapas.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, envió una carta este sábado 26 de abril al gobierno mexicano, exigiendo intensificar las medidas contra la plaga antes del 30 de abril, bajo amenaza de cerrar la importación de productos animales, incluyendo ganado vacuno, bisontes y equinos.

As the New World Screwworm outbreak is escalating, Mexico must eliminate restrictions on USDA aircraft and waive customs duties on eradication equipment. These barriers critically impair our joint response.



Without resolution by April 30, @USDA will close American ports of entry… pic.twitter.com/SPeR5l3D7s