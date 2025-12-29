Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas

Arabia Saudí bombardeó este martes (tiempo local) la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, debido a lo que describió como un embarque de armas que llegó desde Emiratos Árabes Unidos para una fuerza separatista.

El ataque indica una nueva escalada en las tensiones entre Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, fuerzas separatistas que cuentan con el respaldo de los EAU. También tensa aún más los lazos entre Riad y Abu Dabi, que han estado apoyando a bandos opuestos en la guerra en Yemen contra los insurgentes hutíes respaldados por Irán.

Un comunicado militar difundido por la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el Estado, anunció los ataques, los cuales se lanzaron después de que llegaran barcos desde Fuyaira, una ciudad portuaria en la costa oriental de los EAU.

"Dada la peligrosidad y la escalada que representan estas armas, que amenazan la seguridad y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo una operación militar limitada esta mañana contra armas y vehículos de combate descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla", afirmó.

No hubo comentarios de Emiratos Árabes Unidos por el momento.

Mukalla se encuentra en la gobernación de Hadramout, en Yemen, que el Consejo de Transición del Sur había tomado en los últimos días. La ciudad portuaria está a unos 480 kilómetros al noreste de Adén, que ha sido la sede del poder para las fuerzas antihutíes en Yemen después de que los rebeldes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El ataque en Mukalla se produce después de que Arabia Saudí bombardeara al Consejo de Transición del Sur el pasado viernes, en lo que analistas describieron como una advertencia para que los separatistas detuvieran su avance y abandonaran las gobernaciones de Hadramout y Mahra.

El Consejo de Transición del Sur había expulsado de ahí a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional, las cuales son respaldadas por Arabia Saudí y también luchan contra los hutíes.

Aquellos alineados con el Consejo de Transición del Sur han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado de 1967 a 1990. Ha habido manifestaciones durante días para apoyar a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Las acciones de los separatistas han puesto presión sobre la relación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas y son miembros de la OPEP, pero también han competido por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

También ha habido una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el mar Rojo, donde Arabia Saudí y los EAU apoyan a fuerzas opuestas en la guerra de ese país

