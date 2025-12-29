Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Internacional

Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas

El embarque, que habría salido desde los Emiratos Árabes indica una nueva escalada en las tensiones entre Arabia Saudí y fuerzas separatistas del país

  • 29
  • Diciembre
    2025

Arabia Saudí bombardeó este martes (tiempo local) la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, debido a lo que describió como un embarque de armas que llegó desde Emiratos Árabes Unidos para una fuerza separatista.

El ataque indica una nueva escalada en las tensiones entre Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, fuerzas separatistas que cuentan con el respaldo de los EAU. También tensa aún más los lazos entre Riad y Abu Dabi, que han estado apoyando a bandos opuestos en la guerra en Yemen contra los insurgentes hutíes respaldados por Irán.

Un comunicado militar difundido por la Agencia de Prensa Saudí, controlada por el Estado, anunció los ataques, los cuales se lanzaron después de que llegaran barcos desde Fuyaira, una ciudad portuaria en la costa oriental de los EAU.

"Dada la peligrosidad y la escalada que representan estas armas, que amenazan la seguridad y la estabilidad, las Fuerzas Aéreas de la Coalición llevaron a cabo una operación militar limitada esta mañana contra armas y vehículos de combate descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla", afirmó.

No hubo comentarios de Emiratos Árabes Unidos por el momento.

Mukalla se encuentra en la gobernación de Hadramout, en Yemen, que el Consejo de Transición del Sur había tomado en los últimos días. La ciudad portuaria está a unos 480 kilómetros al noreste de Adén, que ha sido la sede del poder para las fuerzas antihutíes en Yemen después de que los rebeldes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El ataque en Mukalla se produce después de que Arabia Saudí bombardeara al Consejo de Transición del Sur el pasado viernes, en lo que analistas describieron como una advertencia para que los separatistas detuvieran su avance y abandonaran las gobernaciones de Hadramout y Mahra.

El Consejo de Transición del Sur había expulsado de ahí a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional, las cuales son respaldadas por Arabia Saudí y también luchan contra los hutíes.

Aquellos alineados con el Consejo de Transición del Sur han izado cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país separado de 1967 a 1990. Ha habido manifestaciones durante días para apoyar a las fuerzas políticas que piden que Yemen del Sur se separe nuevamente de Yemen.

Las acciones de los separatistas han puesto presión sobre la relación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones cercanas y son miembros de la OPEP, pero también han competido por influencia y negocios internacionales en los últimos años.

También ha habido una escalada de violencia en Sudán, otra nación en el mar Rojo, donde Arabia Saudí y los EAU apoyan a fuerzas opuestas en la guerra de ese país


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_29_at_9_00_45_PM_a26392ac3b
Denuncian presunto abuso policial tras incendio en San Nicolás
AP_25363664780144_9b5445cc17
Trump confirma ataque de EUA contra un muelle en Venezuela
ingresa_al_altiplano_el_limones_12f270c9d9
Procesan a 'El Limones', jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×