Saltillo activa operativo navideño de seguridad

Este jueves comenzó en la Alameda Zaragoza el operativo de seguridad que el Gobierno Municipal de Saltillo implementará durante la temporada decembrina. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, encabezó el arranque de este despliegue que se mantendrá activo del 11 de diciembre al 6 de enero.

La estrategia busca reforzar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para proteger a comerciantes y visitantes ante el incremento de actividad comercial. Entre las principales acciones se encuentran la atención a casos de farderismo, carterismo y grafiti, además de la coordinación para agilizar el tráfico vehicular ocasionado por la afluencia a los comercios.

En el operativo participarán distintas áreas de seguridad municipal, como la policía montada, la policía turística y el Grupo de Reacción Sureste. También se sumarán 20 elementos recientemente incorporados a la corporación, quienes apoyarán en los patrullajes y labores de prevención.

