Coahuila

Saltillo activa operativo navideño de seguridad

El municipio arrancó un operativo para reforzar la vigilancia, prevenir farderismo y carterismo, y agilizar el tráfico ante la alta afluencia comercial

  • 11
  • Diciembre
    2025

Este jueves comenzó en la Alameda Zaragoza el operativo de seguridad que el Gobierno Municipal de Saltillo implementará durante la temporada decembrina. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, encabezó el arranque de este despliegue que se mantendrá activo del 11 de diciembre al 6 de enero.

La estrategia busca reforzar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para proteger a comerciantes y visitantes ante el incremento de actividad comercial. Entre las principales acciones se encuentran la atención a casos de farderismo, carterismo y grafiti, además de la coordinación para agilizar el tráfico vehicular ocasionado por la afluencia a los comercios.

En el operativo participarán distintas áreas de seguridad municipal, como la policía montada, la policía turística y el Grupo de Reacción Sureste. También se sumarán 20 elementos recientemente incorporados a la corporación, quienes apoyarán en los patrullajes y labores de prevención.


