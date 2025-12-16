Podcast
mexico_eua_seguridad_reunion_d1991c388f
Nacional

EUA y México impulsan freno contra huachicol y drones fronterizos

México y EUA acordaron fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas contra el tráfico de armas, drones criminales y otros delitos

  • 16
  • Diciembre
    2025

México y Estados Unidos avanzaron en el fortalecimiento de su cooperación en seguridad fronteriza y aplicación de la ley, tras celebrar la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), realizada el 11 de diciembre.

El encuentro dio seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos, y permitió evaluar los avances logrados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas.

Tráfico de armas, prioridad bilateral

Durante la sesión, las delegaciones centraron la discusión en el combate al tráfico de armas, uno de los principales factores que alimentan la violencia en la región.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de agilizar el intercambio de información y fortalecer las incautaciones de armas y municiones.

También se abordaron nuevos retos para la seguridad, entre ellos el uso de drones por parte de organizaciones criminales, una práctica que ha encendido alertas en ambos países.

mexico-eua-armas-gasolina.jpg

Extradiciones y robo de combustibles

Como parte de los acuerdos, México y Estados Unidos ratificaron la continuidad de la cooperación en materia de extradiciones y el refuerzo de investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de incrementar el impacto de las acciones conjuntas antes de la próxima reunión del GIS, programada para enero de 2026.

La representación mexicana reiteró que la colaboración en seguridad se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua y responsabilidad compartida.

Subrayó que la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para la población de ambos países.

Diálogo de alto nivel

Cabe señalar que la delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, e integrada por autoridades de seguridad, fuerzas armadas, inteligencia financiera y procuración de justicia.

Por parte de Estados Unidos participaron altos funcionarios del Departamento de Estado, Seguridad Nacional, Defensa, Justicia, Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, lo que confirmó el carácter estratégico del diálogo bilateral.

Por otra parte, ambos gobiernos coincidieron en mantener una cooperación firme, directa y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad regional.

 


Comentarios

