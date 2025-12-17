Podcast
Nacional

Cae 'El Yeicob', ligado a red de huachicol y Miss Universo

Autoridades federales detuvieron a 'El Yeicob' presunto socio en una red de tráfico de combustible vinculada a Raúl Rocha Cantú, exdueño de Miss Universo México

Autoridades federales confirmaron la detención de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, presunto socio clave en una red de tráfico ilegal de combustible y armas vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization (MUO).

El arresto ocurrió días después de que Rocha Cantú anunciara el traslado de las oficinas de Miss Universo México a Nueva York, argumentando falta de certeza legal en el país.

Detención en la Ciudad de México

Mediante un boletín, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Reyes León fue detenido en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma, por agentes de seguridad federal.

Posteriormente, autoridades confirmaron que “El Yeicob” se entregó de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Red de huachicol en la capital

De acuerdo con el expediente 495/2025, filtrado a medios, Reyes León es señalado como integrante, junto con al menos 13 personas más, de una organización criminal dedicada al robo de combustible, tráfico de armas y lavado de dinero.

La estructura operaba principalmente en la Ciudad de México, con control de inmuebles en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, además de utilizar empresas de seguridad y esquemas de regularización de propiedades para blanquear recursos.

Vínculos con Raúl Rocha Cantú

Reportes de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que Raúl Rocha Cantú participó activamente en esta red criminal, con conexiones incluso hacia Centroamérica.

Tras ser vinculado a la investigación, el empresario pasó de imputado a testigo colaborador, y de acuerdo con fuentes ministeriales, admitió haber invertido 4.2 millones de pesos, obteniendo una ganancia de 1.2 millones.

Acusaciones y defensa

Pese a los señalamientos, Rocha Cantú denunció ser víctima de una persecución política. En un comunicado justificó el traslado de las oficinas de Miss Universo México a Nueva York, decisión anunciada días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Antes de que se solicitara su detención, el empresario también manifestó su intención de vender el 50% de su participación en MUO, alegando conflictos internos y diferencias con el modelo de negocio.

Papel de “El Yeicob”

Según fuentes oficiales, Jacobo Reyes León es considerado uno de los principales operadores de la red dedicada a la compra, distribución y venta ilegal de combustibles.

Además, es identificado como excandidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.

En su declaración ante el Ministerio Público, Rocha Cantú aseguró que su participación se limitó a aportaciones económicas, y que fue Reyes León quien operaba directamente el negocio, prometiéndole la devolución del capital más un porcentaje de las ganancias por la venta del hidrocarburo.

Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el alcance total de la red criminal.


